Willem van Oranje ondervond de nadelen van huurlingen al. Poetin nu ook

“In ons peloton zat een soldaat die geen idee had hoe een machinegeweer werkt,” zei Ivan (31) tegen The Moscow Times. Zelf werd hij na amper een week training richting het front gestuurd. “We hadden nog nooit een tank van dichtbij gezien, laat staan een gevechtshandeling meegemaakt. Toen de speciale militaire operatie begon – wat natuurlijk eigenlijk een oorlog is – heb ik me aangemeld,” aldus Ivan. “Ik ben een patriot.” Maar, geeft hij toe: “De beloning lonkte natuurlijk ook.”

Ivan kreeg een maandsalaris van 240.000 roebel (zo’n 4000 euro) – een godsvermogen voor een jongeman uit de provincie, waar het gemiddelde salaris rond de 80.000 roebel (ongeveer 1300 euro) ligt.

Nu, na zes maanden oorlog, komen er steeds meer verhalen naar buiten over Russische jongens die gelokt door de hoge beloning een contract tekenen bij het Russische leger, om vervolgens onvoorbereid voor de leeuwen te worden gegooid. De 24-jarige Jevgeni Sjaboerin bijvoorbeeld, die na vier dagen dienst om het leven kwam. “Hij arriveerde bij de legerpost, kreeg een uniform en een machinegeweer in zijn handen gedrukt, en dat was het,” zei zijn moeder Nina.

Het verklaart mede het hoge dodenaantal aan Russische kant: volgens de laatste tellingen van de CIA zo’n vijftienduizend gesneuvelde en vijftigduizend gewonde soldaten. Ook laat het zien dat het Russische leger zich steeds meer ontpopt als een huurlingenleger. Arme drommels uit de provincie wagen hun leven voor een zak vol roebels, terwijl de zonen van de elite in Moskou vrolijk verder leven.

En toch is er nog een ernstig tekort aan manschappen. De afgelopen weken doken in buurlanden Kirgizië en Oezbekistan advertenties op om ‘bewakers’ te werven. Wie reageerde kwam terecht bij de Wagner Group, het privéleger van de Russische zakenman Jevgeni Prigozjin, ook wel ‘Poetins chef’ genoemd, omdat hij ooit de favoriete kok van de president was.

Wagner knapt al jaren de vuile klussen van het Kremlin op in landen als Syrië, de Centraal Afrikaanse Republiek en Libië. De soldaten van Wagner schuwen hardhandig optreden niet en worden beschuldigd van executies en martelingen.

Zo’n twaalfhonderd in Syrië gelegerde Wagnertroepen vechten nu al mee in Oekraïne, maar dat worden er steeds meer. In het contract dat rekruten ondertekenen, staat alleen wel dat er bij overlijden geen compensatie wordt uitbetaald. De soldaten van Wagner komen niet in de statistieken voor en hun lichamen verdwijnen in stilte.

Willem van Oranje, die het ook van een huurleger moest hebben, ondervond al dat huurlingen niet de meest effectieve strijders zijn. Hij kampte regelmatig met muiterij. Dat overkomt Poetin nu ook. Driehonderd soldaten uit de deelrepubliek Boerjatië gooiden het bijltje erbij neer, en volgens The Moscow Times zijn al duizenden contractsoldaten er tussenuit geknepen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.