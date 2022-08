Wilde paniek om een wesp – gelukkig is allergie na een steek zeldzaam

Tumult bij het ­tafeltje naast ons op het ­terras van het restaurant op het pittoreske pleintje in een stil Italiaans dorpje. In één klap is het gedaan met de kabbelende rust bij onze plezierige lunch van mozzarella, Italiaanse tomaten en basilicum. De vrouw die naast ons zit, probeert wild wapperend en met woeste kreten een wesp uit haar nabijheid te verwijderen. Het wordt er niet beter op als ze in een wilde zwaai wat glazen en een bordje van tafel veegt en ook nog eens onverhoeds een van haar kinderen een halve tik meegeeft. De prettige stilte is binnen een milliseconde ver­dreven door kletterend servies en een krijsend kind.

De enige die zich van dit spektakel helemaal niets aantrekt, is de wesp, die vrolijk rond het hoofd van de vrouw blijft zoemen. En natuurlijk helemaal niks doet, want wespen steken alleen als ze boos zijn en dat is gelukkig niet zo vaak. Een wespensteek is vervelend en kan even flink pijn doen maar is ­verder in de meeste gevallen onschuldig.

Waarom zijn dan toch zoveel mensen panisch als er een wesp in de buurt komt? Sommige mensen hebben een ernstige ­allergie voor een wespensteek en dat kan wel grote problemen veroorzaken. Gelukkig is dat zeldzaam. Veel vaker lijden mensen aan een wespenfobie, die zo ernstig kan zijn dat elke barbecue en elk terras wordt gemeden.

Behalve een fobie voor wespen zijn er talloze andere dingen waarvan mensen overmatig ­paniekerig kunnen worden, waarbij de angst niet in verhouding staat tot de dreiging die van het diertje uitgaat. Behalve bekende vormen als angst voor spinnen, slangen of muizen, zijn er ook goed beschreven fobieën voor kikkers, katten of kippen.

Bij sommigen geeft zelfs de ­gedachte aan het beestje al ­hartkloppingen, zweten en buikklachten. Naar schatting heeft een kleine 10 procent van de mensen een of andere vorm van fobie. De angst begint meestal op de schoolleeftijd en komt tweemaal zo veel voor bij vrouwen als bij mannen. Het internet staat vol met kleine ­bedrijfjes en klinieken die met confrontatiebehandeling, gedragstherapie en zelfs hyp­nose mensen van hun wespen­angst of andere fobieën proberen te genezen.

Natuurlijk kun je niet alleen bang voor dieren zijn, maar ook voor specifieke situaties. Pleinfobie of angst voor vliegen of ­injectienaalden is bij iedereen bekend, maar er zijn ook mensen die in paniek raken van ­ballonnen of clowns dan wel een fobie hebben voor gezichtsbeharing – dat laatste is trouwens wel weer invoelbaar om esthetische redenen.

Er zijn ook modernere vormen van angst, zoals de beklemming een moment niet te kunnen kwetteren op je mobiele telefoon of de blinde paniek die toeslaat als je even een minuut niks op Instagram hebt kunnen posten. Dat zijn trouwens geen officiële fobieën, maar wel veel voor­komende en razend irritante ­gedragsstoornissen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.