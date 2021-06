‘Wil je vast een kaarsje en lucifers? Nu nog een tientje, morgen 20 euro’

‘Wat ben je aan het doen?”

“Hout aan het sprokkelen en dynamo’s en oude fietsen aan het sparen.”

“Waarom?”

“Ik zie handel, en ter overleving,”

“Hoezo?”

“Het elektriciteitsnet in Amsterdam kan binnenkort geen elektriciteit meer leveren. Vooral Buiksloterham en het Westelijk Havengebied krijgen binnenkort te maken met elektriciteitsdrooglegging. Ik spaar ­trouwens ook batterijen, knijpkatten, olielampen, oliestelletjes en lucifers. En kaarsen uiteraard.”

“Waardoor is er te weinig elektriciteit?”

“Ja, dat komt door de milieutransitie. Iedereen wil een modieuze warmtepomp, maar daar heb je enorm veel energie voor nodig. Die hebben we niet.”

“Zagen ze dat verdomme niet aankomen?”

“De snelle economische groei is ook de oorzaak. Wil je alvast een kaarsje en een pakje lucifers? Nu nog een tientje, morgen 20 euro.”

“En nu? Wat gaat er nou gebeuren?”

“Volgens Liander gaat het tot 2026 duren voordat er een stopcontact is gevonden dat het doet. Tot die tijd kunnen er geen nieuwe bedrijven komen. Dag laadpaal voor auto, dag warmtepomp, dag zonnepanelen, het stroomnet kan het aanbod niet aan! Wil je echt ook niet een dynamo en een gestolen fiets? Ik heb een junkie die voor me werkt…”

“Is er echt niets aan te doen?”

“Jawel, maar dat is een route die we niet willen lopen. Ideologisch onaanvaardbaar.”

“Wat dan. Wat moeten we doen?”

“Volgens Daan Schut, directeur energietransitie bij Liander, zouden we weer aan het gas moeten, maar ja daar willen we juist van af. En gas zouden we dan moeten kopen in Rusland en Poetin houdt niet van ons en wij niet van Poetin. Zoals je weet, wil Rutte niet naar Poetin. Verder zouden dieselgeneratoren ons kunnen helpen, maar dat vervuilt. Diesels hebben een uitstoot waar je hersens van smelten. En stel dat we toch hiertoe overgaan, dan is er nog een groot gebrek aan technisch personeel dat ons moet helpen. Nee, we gaan koude winters tegemoet. Wil je echt niet wat hout van me kopen? Ik heb nog een oud houtkacheltje.”

“Doet de gemeente niks? Die moet toch iets doen?”

“De gemeente vindt dat Den Haag dit moet oplossen. Voorlopig komen er in Buiksloterham geen supermarkten of horecagelegenheden. Dus ik denk dat ik een rijdend café annex supermarkt ga beginnen dat wordt voortgetrokken door twee paarden.”

“Zullen hierdoor eindelijk de huizen­prijzen dalen?”

“Laten we het hopen. Daar ga ik dus in investeren tot er weer stroom is. Nog een dynamo?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

