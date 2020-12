Wil Amsterdam kwetsbaren naar Zaanstad of Almere jagen?

Het progressieve gemeentebestuur heeft nog iets meer dan een jaar de tijd om te werken aan de ‘rechtvaardige en verbonden stad’ die GroenLinks, D66, PvdA en SP in 2018 hebben beloofd in hun coalitieakkoord. Dan beginnen de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en komt de boel tot stilstand in de Stopera.

Dat burgemeester en wethouders nog veel werk hebben te verrichten, bleek onlangs uit onderzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, een adviseur van het kabinet. De conclusie: grote steden groeien uit tot enclaves voor de rijken. Kwetsbare inwoners hebben meer en meer moeite het hoofd boven water te houden als gevolg van stijgende prijzen en verschraling van voorzieningen. Dit geldt vooral voor Amsterdam, waar de prijzen harder stijgen dan elders, buurtwinkels verdwijnen, het openbaar vervoer her en der verschraalt en wijkcentra het moeilijk hebben.

Je zou denken dat een links stadsbestuur er alles aan doet om het leven van deze kwets­bare Amsterdammers makke­lijker te maken en voorzieningen overeind te houden. Maar het loopt heel anders. De laatste weken komen allerlei bezuinigingen en maatregelen naar buiten die veel Amsterdammers juist het leven zuur maken. Alsof de wethouders hen naar Zaanstad, Almere, of een andere gemeente willen jagen waar het leven beter betaalbaar is.

Neem de bibliotheken in de stad. Diverse vestigingen moeten sluiten als de bezuinigingsplannen van het college doorgaan. En dan ook nog eens in kwetsbare wijken waar die het hardst nodig zijn: Van der Pekbuurt, Bos en Lommer, Geuzenveld en de Spaarndammerbuurt. Bibliotheken zijn niet alleen hard nodig voor uitleen van boeken, maar ook voor cursussen en toegang tot computers voor mensen die thuis geen internet hebben. Ze vormen het hart van de volksverheffing die linkse partijen nastreven. Hoewel sluiting van deze vestigingen dreigt, wil het stadsbestuur nog altijd heel veel geld uitgeven aan de nieuwe, hypermoderne en dus peperdure bibliotheek op de Zuidas, zakendistrict en miljonairswijk. Onder druk van de gemeenteraad zal wethouder Touria Meliani de bezuinigingen de komende dagen ongetwijfeld matigen, maar dan nog: hoe is het mogelijk dat juist dit gemeentebestuur aanstuurt op sluiting van bibliotheken?

Nog zo’n voorstel: de huren van de volkstuinen gaan flink omhoog. Deze parken zijn voor veel Amsterdammers de enige manier om te genieten van een tuin. Het progressieve en, op papier althans, groene stads­bestuur zadelt de tuinders op met enorme huurstijgingen. Ook in dit dossier is het college pas bereid tot concessies na felle protesten van tuinders en raadsleden, al is de huurstijging nog niet van tafel. Het is een trend: wethouders jagen bewoners de stuipen op het lijf en schrikken dan van de protesten.

In de stadsbegroting staan ook bezuinigingen op het vervoer van ouderen, die straks meer moeten betalen om de deur uit te kunnen. Het college slaagt er ook maar niet in betaalbare woningen te bouwen voor de middenklasse, een uitstervend soort in Amsterdam.

Het is al met al een droevig lijstje. Natuurlijk slaat de coronacrisis gaten in de begroting, maar juist in tijden van bezuinigen is het zaak om te voorkomen dat Amsterdam uitgroeit tot een enclave. Vorig jaar vertrokken 49.351 Amsterdammers naar een andere plek in het land, het hoogste aantal deze eeuw. De uittocht zal aanhouden zolang de stad haar bewoners geen betaalbare plek biedt en bezuinigt op broodnodige voorzieningen. De tijd dringt.

