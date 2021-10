Wij zijn tegen slavernij, maar Amalia is al een door de overheid tot slaaf gemaakte

Nieuws: “Het kabinet vindt dat prinses Amalia geen afstand hoeft te doen van de troon in het geval dat ze zou willen trouwen met een vrouw. Demissionair premier Rutte antwoordt op vragen van de VVD en de PvdA dat hij geen beletsel ziet voor een toestemmingswet voor een huwelijk van een kroonprins of -prinses met een persoon van hetzelfde geslacht.”

Ik hoop dat u me gelooft wanneer ik zeg dat het me niets kan schelen of Amalia lesbisch is of niet.

Maar anno 2021 vind ik een lesbikoningin ingewikkeld. Koningin-zijn is: symboliek, ritueel, religie, sprookje, er gaan bakken geld heen, het is voer voor roddelrubrieken, voer voor lakeienlikkers en voer voor royalisten wier democratisch gevoel nooit groot is geweest.

De strijd tegen de monarchie heb ik verloren, maar Amalia die houdt van een vrouw doet mijn antimonarchistenhart ontwaken.

Het klinkt namelijk vooruitstrevend om haar dan geen troonsafstand te laten doen, maar ik zie wel beletsels.

Een koningin is immers niet een persoon zoals wij. Zij is koningin. Wij, het gewone volk, mogen met iedereen trouwen, wij zijn vrij, wij mogen van alles, maar zij moet koningin zijn. Dat is het meest onvrije beroep ter wereld. Wij zijn tegen slavernij, maar zij is al een door de overheid tot slaaf gemaakte. Het is de enige baan in Nederland waar je niks voor hoeft te kunnen behalve geboren worden in de juiste familie. En je moet je houden aan bepaalde regels die alleen voor jou gelden.

Krijg je geen kinderen, niets aan de hand dan wordt de volgende erfopvolger de Majesteit. Maar als Amalia, als lesbienne nu zwanger raakt, hoe zit dat dan? Van wie is dat kind dan? Zijn daar regels voor? Mag iedereen het zaad leveren? Gaan we daar democratisch over stemmen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? ‘Is it good breed?’ Willen we dat weten? Moeten we dat weten? Wat als ons parlement tegen die tijd haar huwelijk afkeurt?

Nogmaals, voor de emancipatie van homoseksuelen zou ik het fantastisch vinden als prinses Amalia een vrouw zou trouwen, maar de vraag: ‘wat gebeurt er als Amalia van een vrouw houdt’ toont al aan dat haar toekomstige beroep onmenselijk is. Door het toe te staan, maak je dat beroep nog onmenselijker en verzwaar je haar toch al onvrije leven.

Sta het niet toe, laat liefde zegevieren, en dwing haar zo tot vrijheid.

