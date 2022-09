‘Wij willen vrede,’ lees ik. Ja, wie niet. Ook van zo’n woord kan misbruik worden gemaakt

Vorige week had ik besloten niet meer over de oorlog in Oekraïne te schrijven. De legers leken zichzelf te hebben vastgeschroefd. Maar er werd een tegenoffensief aangekondigd en de dag daarop overleed Gorbatsjov. Twee belangrijke schakels aan de ketting van de huidige gebeurtenissen.

Dus was ik weer op jacht naar nieuws van het front.

Oekraïne zwijgt, Rusland vertelt dat ze elke aanval afslaan. Dus je weet niks.

Wel zie ik filmpjes.

Schietende tanks. Schietende soldaten in loopgraven of soldaten die achter een tank aanlopen. Die schoten uit een mitrailleur zijn droog. Speelfilms hebben ons zo geprogrammeerd dat we enorme knallen verwachten, gevolgd door een ijzingwekkende schreeuw. Maar je hoort kleine ontploffingen en daarna is het stil.

Men schiet naar het niets waar de dood heerst.

Die filmpjes – meestal gemaakt met een mobiele telefoon – zijn schokkerig. Men filmt wat men op dat moment belangrijk acht. Maar het beeld en het geluid filmen niet wat de soldaat ondergaat. Dat moet een hoeveelheid zijn aan gevoelens. Angst, onzekerheid, euforie misschien, het besef zinvol te zijn. Ongetwijfeld zijn hetzelfde soort filmpjes te vinden van Russische soldaten. Men wil heldendaden vastleggen – zie ons eens aanvallen of verdedigen – maar we zien feitelijk niet veel. Je ontbeert een script, een regisseur, montage.

En goede acteurs.

Om die korte filmpjes op Twitter te zien moet ik me door een grote hoeveelheid propaganda ploegen. Opvallend dat ook veel Nederlandse twitteraars willen dat Rusland wint. Ik moet me bedwingen om niet te antwoorden: ‘O ja? Wil jij dat? Ik wil dat Zelenksi wint.’ Zo’n antwoord vind ik kinderachtig en ik ben bang dat ik in een twitterfitty terechtkom waar ik geen zin in heb.

Maar het verbaast me.

Ik denk de hele tijd dat ik ongevoelig ben voor propaganda en dat mijn geest kritisch genoeg is, maar propaganda is subtiel: het probeert voortdurend je morele perspectief iets te verschuiven met leugens die worden gemaskeerd.

Het beste wapen hiertegen blijkt de houding van constant wantrouwen en ongeloof. Je moet alles ‘onzin!’ vinden.

‘Wij willen vrede,’ lees ik. Ja, wie niet. En je beseft dat ook van zo’n woord misbruik kan worden gemaakt. De ander zal ook beweren dat hij vrede wil – en beiden voeren daarom oorlog.

Ergens las ik dat soldaten aan het front de filmpjes die ze maken doorsturen naar hun vrouw en kinderen. Dat dat mag, verbaast me.

Maar misschien zien die kinderen hun vader als held.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.