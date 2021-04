Wij Noorderlingen zijn geen experiment

Gisterenavond nam ik deel aan de stadsdeel­commissie­vergadering van Amsterdam-Noord. Samen met andere redactieleden van het Burgerzaalproject Noord wordt Gehoord vertelden we wat er allemaal was misgegaan en waarom we ons vertrouwen in het stadsdeel hebben opgezegd. En hoe uitgerekend een initiatief om Noorderlingen aan het woord te laten uitmondde in dat Noord niet is gehoord.

Tijdens de vergadering had ik meerdere keren flashbacks naar het Tweede Kamerdebat van vorige week, toen de demissionaire premier na de zoveelste leugen, na het zoveelste schandaal, na de zoveelste keer ­fundamenteel en structureel schenden van de basisbegin­selen van onze democratie, het verkeerd of niet informeren van de Kamer en de media, opnieuw wegkwam met: ik ga het beter doen, een mens kan toch fouten maken. Het ontbreken van een tegenmacht is zowel landelijk als lokaal een groot probleem.

Een van de belangrijkste redenen waarom de democratisering binnen de Burgerzaal is mislukt, is dat onze bestuurders en ambtenaren geen professionele begeleiding hadden in hoe je dat precies doet: participeren. Als de burgers nou eindelijk werden gezien voor wat we zijn, namelijk de echte deskundigen, had het stadsdeel aan ons de perfecte professionele begeleiding gehad.

In reacties van de betreffende bestuurder hoorde ik heel vaak de termen ‘samen’ en ‘experiment’ vallen om te onderbouwen wat er fout was gegaan en hoe het verbeterd zal worden. Maar ‘samen’ impliceert een gelijkwaardigheid tussen bestuurder, ambtenaar en burger die er per definitie niet is. Al was de participatie uitstekend verlopen, dan nog is er een machtsverhouding in het voordeel van het stadsdeel en die is in dit geval stevig tegen de bewoners gebruikt.

Daarnaast wil ik onze bestuurders niet horen praten over een ‘experiment’ als het op democratisering (of wat dan ook) aankomt. Wij zijn geen experiment. Zolang er op die manier wordt gesproken over ons betekent het dat wij als bewoners proefkonijnen zijn en onze pijn bij­komende schade. Wil je het vertrouwen herstellen, praat dan over principes in plaats van een ‘experiment’.

Wat me trouwens opviel aan de stadsdeelcommissievergadering – mijn eerste ooit – was dat de aanwezigen een vrijwel homogene groep mensen zijn, zowel in het stadsdeelbestuur als in de stadsdeelcommissie. Het was bij lange na niet een representatie van alle bewoners in Noord. Dit zorgt ervoor dat macht geconcentreerd blijft onder een groep witte mensen. En je kunt geen inclusief resultaat verwachten als je processen exclusief zijn. Dus ik benoemde het op een gegeven moment en zag vervolgens gebeuren wat ­tijdens de hele vergadering eigenlijk gebeurde. Je zegt noodzakelijke dingen, die er ook echt inhakken – en hop, de voorzitter gaat verder.

Tot slot mag geen enkele zichzelf serieus nemende politicus ooit nog zeggen: “Het is hartstikke fout gegaan, maar vroeger was het veel erger dus we hebben het uiteindelijk toch heel goed gedaan.”

