Wij nieuwkomers moeten solidair zijn met hen

Mooi nieuws uit Bethnal Green, de Oost-Londense wijk waar ik met veel plezier heb gewoond. Via de Hongkongse South China Morning Post kwam ik erachter dat Frank Wang weer back in business is. Wang, een Chinese migrant, was de eigenaar van een bescheiden koffiekarretje voor de ingang van metrostation Bethnal Green.

Zo nu en dan haalden mijn vrouw en ik koffie bij hem voor we de underground instapten richting het Londen uit de romantische komedies met Hugh Grant. Maar begin vorig jaar moest Wang zijn koffiekar noodgedwongen opdoeken – hij werd het zoveelste slachtoffer van de wild om zich heen slaande gentrificatie.

Ruim vijftien jaar was Wangs kar een vaste waarde voor Bethnal Green. Elke dag stond hij op zijn plek boven aan de trappen van het station om buurtbewoners te verwarmen met zijn koffie en een vriendelijk praatje. Daklozen kregen gratis koffie. Een parel voor de buurt.

Maar Wang werd weggepest. Naast zijn kar werd een hippe tapasbar gebouwd, gericht op de kapitaalkrachtigere nieuwe buurtbewoners. Wangs stroomvoorziening werd daarvoor afgekapt. Maar zijn huurcontract liep door. Uiteindelijk moest Wang zijn koffiemachine verkopen om zijn lasten te kunnen betalen. Zijn zaak was kapot.

Boze buurtbewoners organiseerden protestacties, een petitie en een crowdfunding voor Wang. Er werd gelobbyd bij de gemeente. Met succes: Wang staat weer op zijn vertrouwde plek met een nieuwe, vaste koffiekraam. Het is hartverwarmend en hoopgevend. Het laat zien dat buurtbewoners succesvol een vuist kunnen maken tegen (lokale) overheden, tegen kapitaalkrachtige bedrijven, tegen de negatieve gevolgen van gentrificatie. David kan winnen van Goliath.

Wang kreeg trouwens veel steun van gentrificeerders zelf, van de hoogopgeleide, kapitaalkrachtige nieuwkomers in de buurt. Die hebben hun kennis, kapitaal en netwerken ook ingezet om Wang en de buurt te helpen.

Ook mooi nieuws uit Bos en Lommer, waar ik nu zo’n vijf jaar woon. Terwijl in Amsterdam de ene na de andere klassieke buurtparel de deuren sluit en wordt vervangen door horeca of winkels voor toeristen of nieuwe, kapitaalkrachtigere buurtbewoners, gaat de uit 1963 stammende banketbakkerij Rijkhoff – mijn not-so-guilty pleasure – juist uitbreiden.

Maar er is ook slecht nieuws. De ruim vijftig jaar oude buurtmarkt, het met problemen kampende hart van Bos en Lommer, krijgt van stadsdeel West geen bypassoperatie, maar een wrede doodsteek: de markt moet weg.

Uit een reconstructie in Het Parool rijst het beeld dat het besluit vooral is ingegeven door de (gepercipieerde) wensen en belangen van nieuwkomers en de eigenaar van het plein, het bedenkelijke Amerikaanse private-equityfonds Lone Star. Maar juist de belangen van oude bewoners, kleine winkeliers en de marktkooplui zelf moeten vooropstaan. Wij nieuwkomers moeten solidair zijn met hen. De markt moet blijven.

Reza Kartosen-Wong is mediawetenschapper en publicist. Elke maandag schrijft hij een column voor Het Parool.

Reageren? reza@parool.nl.