Wij hadden zijn laatste minuten meegemaakt en ik was zeker de laatste mens die hij had gezien

De afgelopen week liepen we onder een grijze wolk en hadden we wind tegen. Daarom besloten we met de hond een strandwandeling te maken.

De late namiddagzon had er geen zin meer in, de wind was nog steeds af en toe kwaad terwijl we niet goed begrepen wat we fout hadden gedaan.

Koos had trouwens nergens last van, rende de zee in en hapte naar watervlooien.

Opeens blafte Koos hard, maar staakte zijn gedrag.

Langs de vloedlijn zagen we een aalscholver. Ik riep Koos bij me en deed hem aan de riem.

De aalscholver bewoog nauwelijks toen we hem naderden. Maar opeens rekte hij zijn nek uit, wees met zijn snavel naar de zee, spreidde zijn vleugels en leek hij zichzelf toe te dekken. Koos vond het raar, wij ook, maar ofschoon we de aalscholver op een meter naderden en hij ons niet leek op te merken, lieten we hem verder met rust.

We wandelden verder. Keken nog een keer achterom en zagen dat hij weer zijn nek strekte.

Het weer betrok. We moesten beslissen wat we gingen doen. Ik vermoedde regen. Dus we keerden om. Koos wilde op kwallen jagen. Langs de vloedlijn zagen we veel hout. Ik vond het fijn om op de schelpen te lopen en ze te horen kraken.

Maar waar was de aalscholver?

We zagen er één over de zee scheren.

“Dat is hem,” zei ik.

Hij vloog naar het noorden. Niet al te snelle wiekslagen. Berustend.

Intussen probeerden we onze eigen muizenissen uit ons hoofd te jagen. Straffe woorden gooiden we in de wind of probeerden we kapot te trappen. Boosheid en verdriet bleven in ons rugzakje.

En opeens dreef daar de aalscholver in de zee. Onmiskenbaar dood. Wij hadden zijn laatste minuten meegemaakt. Ik was zeker de laatste mens die hij had gezien.

De golven wiegden hem. Maar hij ging steeds meer de zee in. Het grijs van zee en lucht vloeiden in elkaar over.

Een lichte regenbui zocht contact met de wind en leek ons iets te vragen, maar we wisten geen antwoord.

De gestorven aalscholver deinde zo ver naar achteren dat hij een werd met de golven.

“Wat een rotdag,” zei ik.

Koos had een stuk hout in zijn bek.

Aan de horizon verscheen een kotter waarin ik een spookschip herkende.

Toen rees een aalscholver uit zee en vloog naar het schip.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.