Cynisme is geen slechte houding; het voorkomt teleurstellingen, want je gaat er al van uit dat je hoe dan ook verraden gaat worden.

Zo moet ik eigenlijk wel lachen om de decadentie van onze democratie. Zo’n Tweede Kamer: een toneelvloer met een slecht decor, slechte acteurs en slechte teksten die niet zijn bedoeld voor u en mij, maar voor elkaar – en iedereen declameert er maar op los, terwijl niemand luistert. Men weet toch al wat de ander gaat stemmen.

Zodoende geeft men Baudet gelijk, een ­jongen die al het mooie speelgoed dat hij in handen had kapot heeft gemaakt. Zijn oorspronkelijke denkbeelden verkwanselde hij aan een stel gedegenereerde debiele danstherapeuten met een paardenstaart.

Ik ben – om het eens modern te zeggen – een tot cynisch gemaakte.

Wij, tot cynisch gemaakten, zijn slacht­offer. (Wie ‘tot iets gemaakt’ is, is altijd slachtoffer.)

Wij cynici weten dat we altijd het onderspit delven en dat zij die zeggen voor ons op te komen, met de buit weglopen.

De bijna tachtigjarige Tjeenk Willink moet de slangen in de slangenkuil uit elkaar houden. Hij doet dat door een vorm van chic in het debat terug te brengen. Chic kent men in Den Haag niet meer. Chic is een zwakke plek in de politiek. Een grappige curiositeit. Theo Hiddema bijvoorbeeld, die gisteren naar Rusthuis Eerste Kamer werd gerolstoeld, waar de oude tandeloze treurwilgen mogen plaatsnemen. Wie chic is, heeft tevens chique opvattingen en daar houdt men niet van. Niet populistisch genoeg.

Wie macht heeft, verneukt dus Tjeenk Willink, de informateur. Niet de kleine partijen, maar de grote partijen zullen dat doen. VVD, CDA en D66 – de partij van linkse kitsch en rechtse ambities – zullen alles proberen om Tjeenk Willink in de maling te nemen. En hij zal zich in de maling laten nemen. Hij weet dat hypocrisie de smeerolie is die je in een vastgelopen motor moet gieten. Tjeenk Willink is uiteindelijk een ‘matchmaker’. Hij moet een huwelijk bewerkstelligen tussen een aantal bruidjes en bruidegommen. Dat kan alleen door een doof oor, een blind oog en een lamme tong te hebben plus een moraal van was.

Men doet moeilijk voor u, de toeschouwers. Want hoe anders is de verkiezingsuitslag in vergelijking met de vorige? De een heeft een beetje meer, de ander wat minder. Verder is alles hetzelfde.

Vaccineer je met cynisme en je bent immuun voor politiek gedraai.

