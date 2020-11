‘Wij achtergestelden willen een eigen omroep beginnen’

‘Wij, achtergestelden, worden absoluut niet serieus genomen, en dus willen wij een eigen omroep beginnen. Om onze stem te laten horen.”

“Wacht even! Wij, halfzachten, worden niet serieus genomen! Ik denk zelf ook wel: ach, waarom ook! Ik ben ook maar gestuurd.”

“Mag ik even? Wij van de ongeluisterden weten echt wat het is hoor, als er niet naar je wordt geluisterd. En niemand luistert naar ons! Daarom beginnen wij ook een eigen omroep opdat er naar ons worden geluisterd!”

“En wie neemt niemand weer serieus? Ons, de kabouters! Wij worden niet gezien. Wij komen nooit op tv. Nu ook weer niet. Maar wij beginnen onze eigen kabouteromroep! Hallo, hoort iemand mij?”

“Sorry dat ik het woord neem, maar wij zwijgzamen, wij zwijgen, dus worden wij niet gehoord, wij worden nimmer gehoord. Wij zijn daarom ook een eigen omroep begonnen en we zenden alleen stomme films uit. En Scandinavische films. We beloven ook balletvoorstellingen zonder muziek.”

“Als we nu toch allemaal door elkaar heen praten. Wij beginnen ook onze eigen omroep! Wij blootlopers. Ik wil er even iedereen op wijzen dat wij binnen tien minuten 50.000 leden hadden, al hadden we toen nog niet bekend gemaakt dat wij vooral blootlopen voor bejaarden willen laten zien, want je ziet nooit eens blote bejaarden in de talkshows, terwijl wij wel degelijk iets te vertellen hebben. We hebben trouwens ook iets te laten zien.”

“Hallo, wanneer krijg ik de beurt? Wij beginnen ook een omroep. De omroep van de flutters. Ook flutmensen hebben een opinie en die mag best gehoord worden. Flutopinies moeten ook gehoord worden, zoals deze: flut­opinies moeten ook gehoord worden.”

“Au!… Er zit hier een kabouter aan mijn broekspijp te trekken. Sodemieter eens op met je puntmuts!”

“Ik wil gehoord worden en mijn mening zeggen. Het is maar een kleine mening, maar… Au! Geef mijn puntmuts terug!”

“Het is niet dat ik mij laat voorstaan op mijn hoog intelligentiequotiëntje hoewel er luitjes zijn die menen dat ik dat niet heb, maar dat zijn domoortjes – en ik vind het heel grappigjes hoor, maar ik wil heel graag een omroepje voor mezelf, zodat ik in plaats van zes dagen zeven dagen op televisie kan zijn. Daarom heb ik de omroep Jort opgericht samen met Peter R. de Vries, advocaat Gerald Roethof, Özcan Akyol, Splinter Chabot, Maarten van Rossem en Martijn Koning.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

