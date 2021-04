Wie zijn mond maar houdt, kan in Moskou prima leven

Op zondagochtend wandelen we met zoon Tom, schoondochter Olga en kleinkind Charlotte – inmiddels een jaar oud – door Moskou. De lentezon schijnt, er zijn weinig auto’s op straat en op zo’n moment besef je weer hoe mooi deze stad is.

Tom woont in een ruime flat in de buurt Chamovniki, vlak bij de Moskvarivier. Om de hoek ligt een prachtig park. De neoklassieke gevels van de medische universiteit trekken slagschaduwen over de straat.

Het is overal brandschoon. Geen propje te vinden. Even verderop ligt de Oesatjovski Rinok, een populaire foodmarket waar we op het terras ontbijten en aantal van Toms vrienden treffen.

Tegelijkertijd worden de berichten over de hongerstaking van Navalny steeds verontrustender. “Hoe kan een land zo fijn en tegelijk zo afschuwelijk zijn,” verzucht mijn vrouw Ellen.

Maar de gesprekken aan de ontbijttafel gaan niet over politiek. Kopen of huren is de vraag. De overheid biedt sinds kort hypotheken aan met een rente van 4 procent. Dat is in de Russische context ongekend goedkoop. Het gevolg: een explosie van de huizenmarkt. Overal worden oude gebouwen omgetoverd tot luxe appartementen. En Toms buurt is ineens helemaal in de mode.

Een andere vraag is waar de traditionele meivakantie door te brengen. Nu Poetin vluchten met Turkije heeft verboden en ook Griekenland nog op slot zit, zoeken honderdduizenden Moskovieten naar een alternatief.

Het binnenlands toerisme naar Sotsji en de Krim explodeert, en daarmee ook de prijzen. Voor een beetje hotel aan de Zwarte Zee betaal je zo 500 euro per nacht.

Ja, er is crisis. In de grote winkelstraten wemelt het in de etalages van de ‘te huur’-borden, maar de bars en restaurants zitten stampvol.

Er worden tips uitgewisseld hoe een tafeltje te bemachtigen in trendy restaurants als She, waar je wel een maand van tevoren moet boeken.

Ksenia Sobtsjak is de mede-eigenaar van She. Deze dochter van de voormalige burgemeester van Sint-Petersburg – onder wie Poetin de kneepjes van het politieke vak leerde kennen – trok nog niet zolang geleden met Navalny ten strijde tegen de macht.

Inmiddels heeft ze zich – zoals velen – laten inpalmen en draait ze mee in de Moskouse carrousel. Dat is ook wel erg verleidelijk. Moskou is bruisende metropool met haar parken, brede trottoirs, schitterende musea, culinaire en culturele aanbod.

En dat tegen zeer schappelijke prijzen. Wie zijn mond maar houdt, kan in Moskou prima leven.

Op woensdagavond toont Moskou ineens haar andere gezicht. Duizenden zwart gehelmde agenten van de oproerpolitie nemen bezit van het centrum. Overal hekken en barricades. De harde kern van Navalnyaanhangers trotseert mogelijke arrestatie. Het ‘Navalny’ en ‘Poetin, moordenaar’ galmt tegen de gevels.

Tegen middernacht is het weer stil. En de volgende ochtend nippen in de modieuze coffeeshops Moskovieten weer aan hun cappuccino’s en lattes.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.