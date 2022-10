Wie zich als gast bij Media Inside meerdere zinnen achter elkaar permitteert, heeft het niet begrepen

Marcel van Roosmalen (links) en Gijs Groenteman, de gastheren van Media Inside. Beeld Annemieke van der Togt

Dit was het nieuws is eigenlijk het enige programma waarbij de gasten er net zó weinig toe doen als bij Media Inside. Wie bij Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen aan tafel komt te zitten en zich meerdere aaneengesloten zinnen permitteert, heeft het niet helemaal begrepen. Want bij het mediaprogramma van BNNVara draait het louter en alleen om de gastheren: zodra die niet zelf aan het woord zijn, kakt het in, wordt het saai.

Het is het vierde semiseizoen van Media Inside en er is nogal wat gebeurd met Groenteman en Van Roosmalen sinds ze vorig jaar debuteerden. Tegenwoordig nemen de twee iedere ochtend in alle vroegte hun populaire podcast Weer een dag op, waarin ze de dag van gisteren doornemen. Zonder dat ze worden onderbroken door hinderlijke gasten. Het is schaamteloos, extreem humoristisch en iedere keer dat Lips ernaar luistert voelt hij zich na afloop een klein beetje groezelig.

Hoewel Lips dus een liefhebber is, is het bij Media Inside op televisie allemaal nét een slagje minder. Groenteman, die de neiging heeft nogal angstig in de camera te kijken, kan van alles, maar lijkt niet helemaal gemaakt voor televisie. En zelfs Van Roosmalen is zich veel meer dan in zijn podcasts en zijn geschreven werk bewust van zijn publiek.

Niet dat ze geen aardig programma op de mat leggen: Lips slaat over het algemeen geen uitzending van het duo over. Met ingang van dit seizoen zijn ze live, wat het tempo van Media Inside ten goede komt. En dat gepraat dwars door de bumpertjes in de uitzending, zo heerlijk amateuristisch, waar zie je dat nog?

Dat zondagavond Margje Fikse en Rob de Wijk bij het duo aan tafel zaten, mocht de pret niet drukken: hoe meer Groenteman en Van Roosmalen op televisie, hoe beter.

Reageren? hanlips@parool.nl.