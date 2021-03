Wie zegt dat ie deze uitslag had voorzien, liegt

Nee, geen prettige uitslagenavond voor mij. De zoveelste in mijn leven.

Maar goed. Ik zat bij GeenStijl in een programma. Samen met onder anderen Sywert van Lienden, Maurice de Hond, Bart Nijman en Hans Teeuwen.

In de ‘green room’ was het ouderwets lachen. Enkele opmerkingen daarvandaan:

“Kaag en Wilders zijn ondertussen elkaars gezwel geworden.”

“Het succes van Kaag komt omdat ze zich gedraagt als een oude witte man.”

“Ik begrijp Kaag wel. Ik denk alleen dat ze ons niet begrijpt.”

“Wat ik knap vind, is dat Kaag zich thuis kan voelen bij foute buitenlanders, maar weer niet bij de Nederlander Geert Wilders.”

“Je bedoelt, als Geert Wilders een foute buitenlandse politicus was geweest, Kaag haar sluiter wel af had gedaan in het belang van Nederland?”

“Dion Graus is zo teleurgesteld over de uitslag dat hij vannacht zijn eigen beveiliger heeft geneukt.”

“Wopke Hoekstra begreep vannacht nog steeds niet wat Wopke Hoekstra eigenlijk wil.”

“Op Wopke werd een christen democratisch appèl gedaan, alleen God was het daar niet mee eens en had liever Pieter gezien.”

Omdat ik af en toe ook nog wat moest presenteren, kon ik niet de hele tijd aantekeningen maken.

Wat ik persoonlijk betreurde, was dat ik mijn intuïtie verloren had. Meestal voel ik wel aan hoe verkiezingen zullen verlopen. Maar dit keer zat ik er volkomen naast.

Ik dacht dat D66 minder zou winnen, dat de PVV minder zou verliezen, dat PvdA en SP wat zouden stijgen en dat GroenLinks ook minder zou verliezen. Forum had ik trouwens wel op winst geschat, maar niet op zo veel.

Ik zat er dus naast. Vroeger volgde ik alles en wist ik wel wat er ongeveer stond te gebeuren. De jonge jongens van GeenStijl maakten me duidelijk dat ik in een typische ouderenbubbel zit. Ik had geen advertentie van Volt gezien, ook niet van Ja21. (Knap overigens, grootste nieuwkomer.)

Wie had deze uitslag ook maar enigszins voorzien? Wie ja zegt, liegt.

Ik schreef het op deze plek eerder: oma Democratie zit in een verpleeghuis terwijl haar kinderen haar huis leegroven en afbreken. Er moet wat veranderen aan ons bestel! Het deed me pijn dat de PvdA zo verloor (fuseer), dat de SP verloor (fuseer!).

En dan het CDA… En de andere christelijke partijen… Au, au, au!

Rutte moet nu een regering gaan samenstellen met een pleister half op zijn mond. Ik ga nou slapen. Kapot!

