Wie wereldkampioen wil worden, verzint gewoon een sport als korfbal

Het houdt maar niet op met sportieve hoogtepunten in 2019. Ajax in de halve finale van de Champions League, een fantastisch wereldkampioenschap vrouwenvoetbal, een zinderende finale van Wimbledon en Nederlandse successen in de Tour de France.

In Engeland was er (zeker voor Britse begrippen) uitzinnige vreugde over het voor de eerste keer winnen van de wereldcup cricket. En nu staan alle sportprogramma’s op tv en de sportkaternen van de kranten geheel in het teken van het wereldkampioenschap netball.

Ik moet toegeven dat ik nog nooit had gehoord van netball en dat geldt misschien ook wel voor u. Toch is netball een sport die wereldwijd door meer dan 20 miljoen mensen wordt beoefend. Ongeveer drie keer zo veel als het aantal mensen dat rugby speelt en meer dan tien keer zo veel als het aantal waterpolospelers.

In een netballwedstrijd moeten twee teams van 7 personen (meestal vrouwen) punten scoren door de bal te werpen door een horizontale ring, die op een 3 meter hoge paal is geplaatst. De spelers kunnen elkaar de bal toegooien maar mogen er niet mee lopen. Ze hebben een vaste zone waar ze niet uit mogen en moeten ofwel punten scoren ofwel voorkomen dat de tegenstander een punt scoort.

Ik hoor u denken: “Maar dat is toch hetzelfde als korfbal?” En inderdaad is dat wellicht het fascinerendste aan netball; het is voor 95 ­procent identiek aan korfbal. Desalniettemin is het een zelfstandige sport, met eigen organisaties, internationale competities en dus een eigen wereldcup. Die elk jaar door Engeland of Australië of Nieuw-Zeeland wordt gewonnen, want dat zijn zo ongeveer de enige landen waar netball op enige schaal wordt beoefend.

Bij het wereldkampioenschap korfbal dat deze week wordt gespeeld moet het daarentegen wel gek lopen als Nederland niet het wereldkampioenschap wint. Dat gebeurde immers de laatste negen van de tien keer, met vrijwel altijd België op de tweede plaats. Niet zo heel gek, want korfbal wordt voornamelijk gespeeld in Nederland en België en een klein beetje in andere landen zoals Zuid-Afrika en Taiwan.

Grappig dat je gewoon een sport kunt verzinnen die vooral in jouw land wordt beoefend en waar je dan voortdurend wereldkampioen in wordt. Er zijn talloze voorbeelden: onderwatervoetbal (Canada), olifanten-polo (Nepal), of unicycle-hockey (Frankrijk). En natuurlijk schaatsen, waarbij Nederland bij de Olympische Winterspelen in Sotsji 23 van de 36 medailles wist te winnen (en daarmee als tegenwoordig winterloos land toch een vijfde winter-olympische plek).

Ik voorzie een gouden kans voor fanatieke sporters die tot hun eindeloze frustratie nooit in staat zijn de wereldtop te behalen in hun favoriete discipline. Bedenk gewoon een variant van een bestaande sport, net een tikje anders, verzin een nieuwe naam, richt een nationale en internationale organisatie op en word wereldkampioen.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.

