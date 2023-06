Wie vrijheid inlevert, verwelkomt zijn ondergang

Na de crematie van Tanja gingen Anneke en ik nog wat drinken.

“Wij zijn nu de stervende generatie,” zei Anneke.

“Je bedoelt dat de kans nu groter is dat een van ons sterft, gezien onze leeftijd,” zei ik.

Anneke knikte.

“De dood is nooit rechtvaardig, maar een hoge leeftijd maakt het minder triest voor de nabestaanden,” zei ik.

Anneke kreeg opeens tranen in haar ogen een pakte een tissue.

”Ach,” zei ze, “ik besefte opeens dat die jongeren in Oekraïne en Rusland ook tot de stervende generatie behoren. Er zijn er nu al zo’n tweehonderdduizend dood. Moet je nagaan.”

Ze droogde haar ogen.

“Waarom trek jij je dat nu aan?” vroeg ik.

Anneke rolde een sigaret en zei: “Toen Tanja en ik twintig waren, in 1968, waren we hippies, vrij, we liftten van Amsterdam naar Zuid-Frankrijk, we deden de gekste dingen, hadden minnaars, deden hoerig, nou ja… Je kent die tijd. En dan nu… Die kutoorlog in ­Oekraïne, de dreiging van een wereldoorlog of een nucleaire oorlog… Die jongens en meisjes in Rusland en Oekraïne kunnen geen hippies zijn, zijn niet vrij, maar bang. Ik had het er met Tanja nog over, twee weken geleden. Ze zei: ‘Niemand houdt meer van vrijheid. De vrijheid is van de aarde weggevlogen.’ ‘Dan moet jij die straks terugsturen,’ zei ik.”

Anneke greep zich weer aan haar tissue vast.

“Wij waren ook gestoord, Anneke,” zei ik. “Wij hebben ook achter moordenaars aangelopen omdat we dachten dat die de maatschappij beter zouden maken.”

“En toch… We bewonderden misschien Mao en Che, uit domheid, maar dat was snel voorbij. En we waren vrij, we zeiden wat we wilden. Vijftig jaar geleden vierden we het hoogtepunt van vrijheid en nu gaan we gestaag, onder het mom van vooruitgang, alleen maar meer onvrijheid tegemoet. Ook hier in Nederland.”

“Vrijheid maakt bang. Men denkt dat veel regels vrijheid garanderen, maar het tegendeel is het geval. Veel regels, dat stelt de mens gerust. Wat men met de vrijheid van destijds heeft gedaan, is de boel zo snel mogelijk reguleren,” zei ik.

“Tanja is altijd anarchiste gebleven, terwijl wij concessies hebben gedaan. Ons steeds meer hebben aangepast. Dat was dom. Ook wij zitten nu vast aan een ketting van regels. Wie vrijheid inlevert, verwelkomt zijn ondergang.”

Anneke knikte en zei: “Let maar op. In Oekraïne gebeurt hét straks. Wat hét is, weet ik alleen niet. Alles wat wij verloren, zoals optimisme, levenslust, blijheid, krijgen zij.”

