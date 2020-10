Wie Poetin wil ontmoeten, moet eerst 2 weken in quarantaine

Beeld Artur Krynicki

Deze week bezweek voor het eerst een lid van de Doema aan Covid-19. Er liggen er nu achttien parlementariërs in het ziekenhuis. De voorzitter van de Doema besloot om vrijwel alle sessies voorlopig online te houden.

Wie Vladimir Poetin wil ontmoeten, dient eerst twee weken in quarantaine te gaan. Dat kan in een speciaal daartoe aangewezen verblijf in Sotsji of een regeringsdatsja vlak buiten Moskou. Tijdens die twee weken zit je in totale isolatie, lekte een betrokkene aan de Russische pers. ‘Behalve lezen en wat wandelen, kun je niets doen.’

Corona is eigenlijk nooit weg geweest in Rusland, maar laait nu in alle hevigheid weer op. Met ruim 1,1 miljoen gevallen, staat Rusland nog steeds in de wereldwijde top vijf. Tijdens de zomermaanden werden dagelijks zo’n vijfduizend positieve tests gemeld. Voor zo’n groot land leek dat acceptabel.

In Moskou – begin dit jaar het epicentrum van de coronacrisis – waren dat dagelijks 500 gevallen. Geen wonder dat mensen het leven herpakten, de mondkapjes terzijde schoven en genoten van de zomer.

Maar sinds deze week is het toch alle hens weer aan dek. Moskou meldde donderdag bijna 1900 nieuwe besmettingen. Een verviervoudiging in nog geen drie weken. In heel Rusland stond de teller donderdag op 18.000 gevallen. Dat is gevaarlijk dichtbij de piek van 20.000 tijdens de eerste golf.

We herinneren ons allemaal de beelden van lange rijen ambulances voor ziekenhuizen waar artsen geconfronteerd werden met overvolle afdelingen. Dat scenario dreigt zich nu te herhalen. Deze dinsdag was 90 procent van alle 129.000 beschikbare bedden in Rusland bezet voor coronapatiënten.

Verpleegster Anastasia Protopopova vertelde The Moscow Times dat in haar ziekenhuis een week terug alles nog rustig was. “Tot ineens de hel opnieuw uitbrak. Alle bedden zitten vol.”

De gemeente Moskou heropent daarom in allerijl twee noodziekenhuizen die in het voorjaar uit de grond werden gestampt.

En medische studenten zijn alweer opgeroepen om het tekort aan personeel op te vangen. “Om een nieuwe ramp af te wenden, moet Rusland nu strenge maatregelen nemen,” zegt epidemioloog Vasily Vlassov.

Verder dan de schoolvakanties verlengen, opnieuw toezien op de mondkapjesplicht en thuiswerken stimuleren, wil de Moskouse burgemeester nog niet gaan.

De economie is al zwaar genoeg getroffen. De roebel is in een vrije val terechtgekomen en de overheid trekt nog steeds geen geld uit om getroffen bedrijven te ondersteunen.

Daar kan zoon Tom over meepraten. Hij heeft net zijn voetbalbusiness weer een beetje opgestart. “Een nieuwe lockdown overleef ik niet,” somberde hij deze week.

En tot overmaat van ramp heeft de vakbond van medisch personeel een staking afgekondigd. Veel dokters en verpleegsters hebben nog steeds de bonus niet ontvangen die ze na de vorige coronagolf was beloofd.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.