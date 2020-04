Wie nog niet ziek was, wordt het wel in de rij voor de Moskouse metro

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

Terwijl de autoriteiten woensdagochtend 3388 nieuwe coronagevallen melden – de grootste stijging tot nu toe – mag je in Moskou alleen nog de straat op met een speciale pas.

Via je mobieltje dien je 24 uur van tevoren een QR-code aan te vragen. De gemeente gaf sinds maandag, toen dit systeem de lucht in ging, maar liefst 3,2 miljoen QR-codes af. Woon-werkverkeer voor essentiële beroepen en een keer in de week een bezoek aan familie of de datsja behoren nog tot de mogelijkheden.

De stad moet van burgemeester Sobjanin zoveel mogelijk op slot. En daar heeft hij gezien de snelheid waarmee de pandemie zich nu verspreidt groot gelijk in. Alleen het doen van boodschappen of de hond uitlaten, binnen een straal van 100 meter van je huis, is nog zonder QR-code toegestaan.

Digitaal zijn de Russen verrassend bijdehand. Het is een hele prestatie om in een stad van 13 miljoen binnen een paar dagen zo’n systeem op te tuigen. Maar ook anderszins – van digitale belastingaangifte tot online banking, van online shoppen tot gezichtscontrole – is Moskou een digitale pionier.

De grote vraag was natuurlijk: hoe gaan de autoriteiten die QR-codes controleren? Het antwoord kwam woensdagmorgen toen zich bij de toegangswegen naar Moskou lange files vormden voor de door de politie opgeworpen controlepunten. Een uur wachten in de auto is irritant, maar niet gevaarlijk.

Maar ook doken op sociale media meteen foto’s op van lange rijen wachtenden bij de Moskouse metro. Ze stonden daar als sardientjes soms wel 40 minuten op elkaar gepropt. ‘Wie nog niet ziek was, is dat nu zeker geworden,’ twitterden boze reizigers. Human Rights Watch veroordeelde de Moskouse aanpak meteen. ‘Juist burgers die toch al gevaar lopen door naar hun werk te gaan, worden opgezadeld met extra risico’s.’

Het probleem is simpel op te lossen door de controles flink te versoepelen en een beroep te doen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar dat vraagt zelfdiscipline en een vertrouwen tussen overheid en burger. Het fameuze ‘samen’ de strijd tegen corona aangaan, is in Rusland echter niet zo vanzelfsprekend.

De overheid wantrouwt de burger en de burger de overheid. Daarom heeft burgemeester Sobjanin de opdracht gegeven zo snel mogelijk een nieuw digitaal systeem te ontwikkelen zodat de codes automatisch gecontroleerd kunnen worden.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.