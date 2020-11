Wie maken we president van Amerika? Obama natuurlijk!

Ze wisten het niet meer in Amerika.

“Waar weten ze het wel?” vroeg een politicus zich af.

“Dat weet ik,” zei iemand, “ik kijk namelijk altijd naar de Nederlandse televisie, vooral de talkshows, en daar weten ze verdomd goed hoe ons land geregeerd moet worden.”

U weet hoe Amerikanen zijn. Onmiddellijk werden Charles Groenhuijsen, Peter R. de Vries, Jort Kelder en nog wat meer Intelligente Nederlanders ingevlogen die meer dan veertien dagen in Amerika waren geweest. (O ja, de beste Nederlandse cabaretier, Martijn Koning, was ook mee, om Amerikanen te leren hoe ze de mensen aan het lachen moesten maken.)

“Jullie doen het helemaal verkeerd,” zeiden de Nederlandse talkshowgasten en -hosts tegen de Amerikanen. Nancy Pelosi werd meteen verliefd op Charles Groenhuijsen en Margriet van der Linden trok bij Hillary in waar ze, tot haar verbazing, Eva Jinek in bed aantrof. Maar dit is geroddel.

Amerika werd in korte tijd totaal veranderd.

Donald Trump werd door Peter R. de Vries in Folsom State Prison gevangengezet terwijl Joe Biden door Geert Mak naar Grand Oaks, assisted living, home for the elderly in Washington D.C.werd gebracht.

Nadat Barbara Baarsma had verteld hoe de Amerikanen hun economie moesten inrichten en Ab Osterhaus dokter Anthony Fauci had vervangen, kwamen ze voor het probleem te staan: wie maken we president van Amerika? Ze hoefden niet ver te zoeken.

Obama natuurlijk!

Barack Obama…

Alle Nederlandse talkshowers knikten. Obama had zelfs Nederlandse wortels! Obama… Het mocht weliswaar niet van de Amerikaanse grondwet, maar die werd door de Nederlanders veranderd.

“Ik doe het,” zei Obama, en de Nederlanders begonnen te zingen en te dansen.

Obama ging weer naar het Witte Huis en deed vervolgens helemaal niks. Hij gaf feesten, ging golfen, bezocht een popconcert.

“Dit is toch wel het beste voor Amerika,” zeiden de Nederlanders. Ze begonnen elkaar te feliciteren.

“Maar Obama doet niks,” zeiden de Amerikanen.

“Maar hij is moreel zuiver. Hij is eerlijk, mooi en als mens een sieraad.”

Uit Folsom Prison ontsnapten drie gevangenen. Eén daarvan was Trump. Hij joeg de Nederlanders het land uit, kreeg de zwarte Amerikanen achter zich, de hispanics en de latino’s, benoemde zijn kinderen en schoonzoon weer op belangrijke posten, beloofde belastingverlaging en schreef verkiezingen uit.

Trump werd weer gekozen.

Ergens in een park in Washington D.C. zocht iemand de weg terug naar huis. Er kwam een Democraat op hem af. “Joe, wil jij weer de volgende president worden?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl