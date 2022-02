Wie kwaad met kwaad vergeldt, laat zich uiteindelijk meesleuren in een bodemloze put van onmenselijkheid

Terwijl het Russische leger raketten afvuurde op Kiev, bevond ik mij in een geluidsdichte opnamecel om de preken van dr. Martin Luther King in het Nederlands in te spreken. Maakt u zich geen zorgen: dit is niet het begin van een How can I make this about me, de naam van een pijnlijk hilarisch Instagramaccount dat blootlegt hoe wij alles op onszelf betrekken, maar het was onmogelijk om bij de redes van Dr. King niet te denken aan de oorlog die was ontketend. Je kunt het geluid wel buiten zo’n studio houden, maar niet de wereld.

Ik belandde bij de preek De pelgrimage naar geweldloosheid. Hierin bepleit King zijn diepe geloof in de geweldloze strijd voor rechtvaardigheid. Hij achtte dat principe zo fundamenteel dat zelfs de uiteindelijke verwezenlijking van zijn beroemde Droom volgens hem niets waard zou zijn als daar ook maar het geringste geweld voor aan te pas zou moeten komen.

King bepleitte de geweldloosheid loepzuiver en ontdaan van enige sentimentaliteit, wat me er meteen weer aan herinnerde hoe vaak zijn waarheden tegenwoordig worden vermorzeld tot generieke en betekenisloze Xenosspreuken. King was beslist niet naïef. Zijn vocale steun voor het geweldloze verzet was geen zelfzuchtige uiting van de eigen vreedzaamheid, maar een diep doordachte overtuiging.

En toch, terwijl ik de woorden hardop voorlas en een paar duizend kilometer verderop doodsbange mensen met hun kinderen in een metrostation moesten schuilen voor de vallende bommen, dacht ik ook meteen: hoe realistisch is geweldloosheid in oorlog?

Prompt kwam ik bij deze passage: ‘Aanvankelijk was ik er niet van overtuigd dat geweldloosheid zou werken bij conflicten tussen naties. Ik vond dat oorlog nooit iets goeds kon zijn, maar ik zag het als een noodzakelijk kwaad, waarmee voorkomen kon worden dat een nog kwadere macht zich zou verspreiden en zou groeien. (…) Maar nu geloof ik dat met de potentiële vernietigingskracht van moderne wapens oorlog absoluut geen optie meer is, zelfs niet als noodzakelijk kwaad. Als we aannemen dat de mensheid het recht heeft om te overleven, moeten we een alternatief vinden voor oorlog en vernietiging. (…) We kunnen kiezen tussen afzien van geweld of het afzien van het bestaan.’

Ik vroeg me af hoe ik die woorden moest verenigen met mijn grote dankbaarheid voor hoe de geallieerden ooit ons continent kwamen bevrijden. Of met de woede over het feit dat wij de Oekraïners in zekere zin nu toch aan hun lot overlaten. Maar toen las ik: ‘Ik ben geen leerstellige pacifist, maar ik heb geprobeerd een realistisch pacifisme te omarmen, waarin de pacifistische positie de minst kwade optie is.’

King pleit dus niet in absolutisme voor passief aan de zijlijn staan. Hij wijst ons er simpelweg op dat wie kwaad met kwaad vergeldt, zich uiteindelijk altijd zal laten meesleuren in een bodemloze put van onmenselijkheid en daarmee elke vorm van ware heling in de weg staat.

Geen bloed dat wordt vergoten, geen mensenleven dat wordt vernietigd, zal ons ooit dichterbij een wereld brengen waarin de door King betoogde radicale kracht van niet sentimentele, maar universele liefde het gewelddadige en ­cynische geluid van tirannen als Poetin overstemt. Of we nu ingrijpen of niet: we lijden sowieso een menselijke nederlaag.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.