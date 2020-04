Wie krijgt als eerste het coronavaccin?

Er is weinig twijfel dat de definitieve oplossing van de coronavirusproblemen een goed werkend vaccin tegen de ziekte is. Het ontwikkelen daarvan is technisch gesproken lastig, opnieuw een bewijs dat ons menselijk lichaam superieur is aan elke technologie.



Onze afweercellen produceren moeiteloos antistoffen tegen het virus na een corona-infectie. Desondanks boeken vaccin­ontwikkelaars momenteel snelle successen en is een aantal kandidaat-vaccins vrijwel klaar voor onderzoek in mensen.

Wederom bewijst de wetenschap hoe snel ze kan zijn als er grote medische noodzaak is en voldoende geld wordt geïnvesteerd. Dit niet vergeten als de volgende minister van Onderwijs en Wetenschap weer wil bezuinigen op universiteiten en wetenschappelijk onderzoek.

Het anticoronavirusvaccin van de Universiteit van Oxford is zelfs zo veelbelovend dat de ontwikkelaars miljoenen doses gaan produceren terwijl de klinische testen nog lopen. Andere producenten werken minstens zo hard en tonen hoopvolle resultaten. Met een beetje geluk hebben we eind dit jaar een goed vaccin dat vervolgens toenemend beschikbaar komt voor iedereen.

In de eerste fase zal het werkzame vaccin beperkt beschikbaar zijn. Nu al is de discussie losgebrand voor wie dan die eerste injecties bestemd zijn. Ik kan me goed voorstellen dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, die wellicht ook het meeste lijden onder de huidige sociale isolatie, vooraan in de rij staan. Daarnaast is er een sterk argument dat verpleegkundigen en verzorgenden prioriteit hebben bij het verkrijgen van beschermende afweer.

En dan leraren, zodat we de scholen veilig open kunnen houden. Vervolgens is er een grote groep mensen met een functie die veel verantwoordelijkheid voor publieke belangen met zich meebrengt zoals politieagenten, mensen die werken in de energie of telecom, supermarktvakkenvullers en vuilnis-ophalers. De lijst is wellicht eindeloos en de debatten wie er het eerst aan de beurt is, zullen niet eenvoudig zijn.

Misschien is een oplossing ook te kijken wie het laatste aan de beurt moet zijn. Zeker geen gemakkelijke opgave. Ik heb wel een suggestie. Misschien kunnen al die mensen die zo gemakkelijk hun neus ophalen voor de jaarlijkse influenzavaccinatie (en sommige andere vaccinaties), hoewel ze anderen en zichzelf daarmee tegen potentieel ernstige ziekte kunnen beschermen, even heel consequent zijn en nu ook de coronavirusvaccinatie in eerste instantie aan zich voorbij laten gaan?

Ze zijn toch zo overtuigd van al die flutargumenten die ze tegen vaccinaties gebruiken, zoals dat er niet genoeg bewijs is dat ze werken, dat ze toch nooit ziek zijn en dat ze zelfs recht hebben om lekker ziek te zijn.

Ik ben echter bang dat al die figuren met egocentrische meningen plotseling wel het coronavirusvaccin willen. Ik heb daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen, maar ik suggereer hun gelijktijdig alle andere vaccinaties toe te dienen.

Marcel Levi is CEO van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.

