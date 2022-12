‘Wie joint Mercatorplein?’ Joopie was erbij, liet hij in de app weten

Een van mijn beste vrienden, Jurriaan, heeft de heerlijke hebbelijkheid om altijd flink te schaterlachen en in mijn bovenarmen te kneden voordat hij mij een geestig verhaal vertelt.

“Hoor dit dan, homie.”

“Vertel.”

“Ken je Joop nog van de middelbare school?”

“Joopie? Met zijn grote, ruwe handen en die altijd vettige, blonde lokken?”

Jurriaan tovert zijn telefoon tevoorschijn.

“Ja, gap. Check dit.”

Hij scrolt door eindeloze dialogen in een groepsapp totdat hij stuit op foto’s en filmpjes.

“Toen Marokko laatst won van Portugal stuurde Joopie ons dit.”

Een foto van een onherkenbare persoon, die een capuchon strak over zijn hoofd getrokken heeft, een smeulende sigaret in zijn mondhoek én het thuisshirt van het Marokkaanse elftal over zijn jasje – nummer 7 Hakim Ziyech.

Daaronder de tekst: ‘Wie joint Mercatorplein?!’

Jurriaan en ik lachen, net zoals alle personen in de groepsapp lachten, het regende lach- en huilemoticons.

“De man heeft humor,” zeg ik.

“Dat dachten wij dus ook. Totdat hij een klein uurtje later deze filmpjes stuurde.”

Ik zie beelden van een niet te herkennen Joopie, hijgend rennend door de straten van Amsterdam-West terwijl de vuurpijlen de lucht in vliegen en kleurrijk en knallend uit elkaar spatten. Joopie die juichend met twee ogenschijnlijk Amsterdamse-Marokkanen op de motorkap ligt van een stapvoets rijdende auto. Joopie achter op een toeterende scooter die midden op de trambaan rondjes rijdt terwijl hij motorrijders filmt die wild wheelies trekken. Joopie met een fakkel in zijn hand te midden van een scanderende menigte. Een cordon van oplettende handhavers en agenten om hen heen.

“Dima Magreb, walou Portugal!”

Voor altijd Marokko, niets voor Portugal.

Joopie joelt het feilloos mee.

Het laatste wat Joop stuurde, was: ‘Volgende keer pakken we Frankrijk!’

Jurriaan stopt zijn telefoon hoofdschuddend weg en concludeert: “Het zijn altijd weer die rotte appels die het verpesten voor de rest van de Marokkanen.”

Ik kan niets anders dan zachtjes ja knikken.

De woorden van Ziyech spoken door m’n hoofd, net nadat Marokko won van Spanje zei de veldheer uit Dronten tegen de verbijsterde NOS-verslaggever: “Dat had je niet verwacht, hè?”

Mano Bouzamour is schrijver. Ter ere van de halve finale woensdagavond tussen Marokko en Frankrijk schrijft hij deze gastcolumn.