‘Wie is voor vervolging van Rutte?’ vraagt minister-president Wilders

De ministerraad. De sfeer is nog steeds onwennig.



De vraag die voorligt is of minister-president Geert Wilders voormalige minister-president Mark Rutte strafrechtelijk gaat vervolgen voor de toeslagenaffaire of niet?



Minister Cliteur van Justitie en Veiligheid vindt het een ingewikkelde zaak en spreekt zich niet zo uit. Als Rutte straks in het gevang zit, wat moet er dan gebeuren met Asscher, Wiebes en Hoekstra? Het CDA, met wie ­Wilders regeert, zal dat niet pikken.

Minister Bosma – Binnenlandse Zaken – betoogt vervolgens dat het juist heel verstandig zou zijn als ‘die elite’ achter tralies zou komen. “Ze wilden toch Wilders ook in de gevangenis?” Bosma stelt voor om tevens wat heren van de Raad van State te laten oppakken en voor het gerecht te slepen. “Er moeten nieuwe rechters worden benoemd, maar niet door D66’ers,” stelt hij. “Zijn er overigens nog D66’ers?” vraagt hij zich af.

Minister-president Wilders zegt dat hij ­contact op zal nemen met Hongarije en Polen om te vragen hoe dat precies met rechters moet.

Minister Omtzigt (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), die wel weet dat hij de excuusminister is, maakt melding van het feit dat bij de belastingdienst de boel nog niet op orde is.

“Jij zou dat op orde brengen, Pieter. Waarom duurt het zo lang?”

“Ambtenaren werken tegen. Ze lekken alles naar Renske en de pers. Ik krijg weer niet alles waar ik om heb gevraagd.”

“Los het op, Pieter.”

“Ja, maar… ik krijg sommige documenten niet…”

“Doorvragen, Pieter! Jij kan dat… En wat vindt de minister van Buitenlandse Zaken, moeten we Rutte voor de rechter slepen of niet? Hallo… Thierry, onderbreek even je schaakpartij.”

“Höchsten Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser! De laatste woorden van Wagner in Parsifal… Wisten jullie dat dit de favoriete opera van Hitler was… en toevallig ook van mij… Heel toevallig. Echt.”

Minister Eerdmans (Economische Zaken en Klimaat) knipoogt naar Wilders en zegt: “Parsifal, Thierry, dat is toch net zoiets als Kings and Queens van Ava Max in haar opera Heaven and Hell?”

De minister van Buitenlandse Zaken is not amused en verdiept zich weer in een mat in drie met twee koningen en twee lopers.

Minister Agema van Defensie wil wel even kwijt dat zij een mooie persoonlijke gevangenis voor Rutte heeft ontworpen. “Het is een soort ziekenhuis met wegbezuinigd zorg­personeel. Dat verdient hij.”

“Wie is voor vervolging?” vraagt minister-president Wilders.

Theodor Holman(1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.