‘Wie is de lieve vrouw die mijn dementerende vader thuisbracht?’

De Jan Evertsenstraat. Beeld Floris Lok

Wie ben jij? Die lieve vrouw die mijn licht dementerende vader op vrijdagavond laat achter zijn rollator zag schuifelen in de Jan Evertsenstraat en er bijna een uur over heeft gedaan om hem weer veilig thuis te brengen. We weten je naam niet, maar mijn vader en ik willen je zo graag bedanken voor wat je hebt gedaan. Elke dag vraagt mijn vader of ik al weet wie dat lieve meisje was en ik moet hem teleurstellen. Ik kan alleen maar hopen dat je dit bericht leest en weet hoe dankbaar we zijn dat je mijn vader hebt thuisgebracht.

Rina Brenker, Amsterdam

Ben of ken jij de vrouw die Rina Brenker zoekt? Stuur een e-mail of Whatsappbericht naar de redactie van Het Parool.