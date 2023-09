Wie heeft er nou eigenlijk autoriteit als het gaat om deze oorlog in Oekraïne?

Soms krijg ik een brief van iemand die denkt dat ik verstand heb van het voeren van oorlog. Men wil dan van mij weten hoe het met de speciale operatie van Poetin gaat, of Zelenski gaat winnen en of het atoomwapen gebruikt gaat worden.

Ik weet het niet.

Ik heb de oorlogsstrategen Von Clausewitz (Over de oorlog, heet zijn boek, snapte er soms niets van) en Sun Tzu (bijna poëzie) gelezen, maar ik ben alles uit die boeken vergeten omdat ik het te weinig interessant vond.

Soms bekijk ik een militaire kaart van Oekraïne en zie pijlen en kleurtjes en kan er wel een beetje chocola van maken, maar om nu te zeggen dat het lekkere chocola is… Nee.

Het is jammer dat er niet dagelijks een militair met een aanwijsstok op de tv is die met een stafkaart op een enorme eettafel de militaire ontwikkelingen laat zien. Wel zijn er met enige regelmaat militairen die iets vertellen, maar ik heb nooit het idee dat die het met elkaar eens zijn. Tevens bekijk ik met enige regelmaat CNN en de BBC, maar die maken, net als de Nederlandse militaire geleerden, eveneens gebruik van het Institute for the Study of War, Telegrambloggers, artikelen uit Foreign Affairs en de Amerikaanse kranten die allemaal verschillende contacten hebben bij de CIA. En die hebben dus verschillende visies.

Niets lijkt zo moeilijk als het interpreteren van oorlogshandelingen en oorlogsstrategie.

Ik vraag me weleens af wanneer je genoeg autoriteit hebt om iets over de oorlog te zeggen.

Als ik beweer dat, zoals het er nu uitziet, het best kan zijn dat Poetin zich gedwongen voelt om het nucleaire wapen te gebruiken zodat we in een wereldoorlog gerommeld worden, kan dat net zo waar worden als wanneer ik beweer dat Oekraïne het de Russen in de Krim moeilijk kan maken en dat ze gaan winnen.

Wie om vrede vraagt, heeft net zo gelijk als wie zegt dat de oorlog nog verder gevoerd moet worden.

Zelfs het aantal doden zegt weinig over het verloop van de strijd. Wie onverschillig staat tegenover het leven, staat dat ook tegenover de dood. Tijdens een oorlog moet je de doden die je gaat maken vergeten. ‘Laten we dat dorp platbombarderen, dan kunnen we zo doorstoten naar die grens.’

‘Maar als we dat andere dorp bombarderen, wordt het misschien eenvoudiger.’

‘Oké. We doen beide!’

Ik wil dat nooit beslissen, niet bedenken en niet analyseren.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.