Wie geen allergie heeft, is tegenwoordig wel hooggevoelig en heeft het hoe dan ook zwaar

Je telt als kind tegenwoordig niet mee als je niet in het bezit bent van een paar voedingsallergieën. Je moet op zijn minst een glutenintolerantie, notenallergie en koemelkovergevoeligheid claimen want anders lig je er in de klas waarschijnlijk snel uit.

Behalve deze meer gebruikelijke allergieën zijn er ook mensen die last hebben van vislucht, bananen, gelatine en zelfs bestaat er officieel een waterallergie. Volop werk dus voor de kleine vijftig officiële allergologen in Nederland maar ook voor veel dermatologen, internisten, KNO-artsen en andere specialisten die deze aandoeningen ook behandelen.

Omdat allergie big business is, zijn er inmiddels talloze commerciële allergiekliniekjes ontstaan waar je terecht kunt voor een breed scala aan behandelingen; van immunotherapie (waarbij je overprikkelde afweersysteem leert wennen aan opklimmende doseringen van waar je allergisch voor bent) tot opmerkelijke interventies zoals ‘ontstorende druppels’, anti-allergische kinesiologie of een dieet van Indiase zoethoutthee en West-Friese honing.

Als zo’n behandeling niet voldoende is, kun je er ook een behandeling ondergaan met gekleurde lichtcombinaties en elektromagnetische golfpatronen. Je zou ook gewoon geen aardbeien of avocado kunnen eten als je weet dat je daar allergisch voor bent, maar dat is natuurlijk niet zo hip.

Even los van het modieuze gedoe met voedselovergevoeligheid is allergie bij kinderen steeds vaker een probleem. Het aantal kinderen in Nederland met ernstig astma blijft bijvoorbeeld groeien. Bij schoolgaande kinderen is astma zelfs bij één op de tien een serieus probleem.

Het is niet helemaal duidelijk waardoor dit zo toeneemt, maar de meest gehoorde theorie is dat we kinderen tegenwoordig zodanig weghouden van vuil en ziekteverwekkers dat hun afweersysteem te overspannen reageert op gewone dingen zoals pollen en huisstof.

Apart van alle allergieën hoor je ook steeds meer mensen klagen over hun hypersensitiviteit. Deze hoog-sensitieve mensen zeggen gevoeliger te zijn voor omgevingsprikkels of voor sociale en emotionele interacties. Hoogsensitieve personen kunnen al ontregeld raken door lawaai of door een persoon met een penetrante lichaamsgeur of door een heftige scène in een film.

Zij krijgen sneller tranen in hun ogen van emotionele gebeurtenissen of kunnen diep worden geraakt door schoonheid in kunst of natuur. Of ze worden extra boos door onrecht in de wereld. Ze hebben er na een hectische dag behoefte aan even alleen te zijn en zich terug te trekken in een rustige omgeving.

Maar hé, hebben we dat niet allemaal in meer of mindere mate? De grondlegger van de ‘hypersensitiviteitstheorie’, de Amerikaanse psychologe Elaine Aron, meent dat meer of minder gevoeligheid voor externe prikkels gewoon punten op een glijdende schaal zijn en dat er geen sprake is van een ziekte of persoonlijkheidsstoornis.

Wel interessant dat er toch weer behoefte is deze variatie in menselijke gevoelens onmiddellijk van een label te voorzien of zelfs te gebruiken om zichzelf of anderen in een uitzonderingspositie te plaatsen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.