‘Wie gaat er 100 kilometer voor z’n lol op een fiets zitten!?’

In de dertig jaar dat ik nu in Moskou woon, hield ik me vooral met journalistiek bezig. Met ons bedrijf Independent Media lanceerden we The Moscow Times – het allereerste Engelstalige dagblad in de geschiedenis van de Sovjet Unie. Samen met Financial Times en Wall Street Journal richtte ik zakenkrant Vedomosti op en was ik jarenlang directeur van RBK, het grootste onafhankelijke Russische mediabedrijf.

Maar het kan raar lopen in het leven. Vrijwel alle media die ik in de afgelopen dertig jaar begon, zijn onder controle van het Kremlin gebracht of inmiddels gesloten.

Als ik na al die jaren over een ‘erfenis’ mag spreken in Rusland, dan kom ik eerder op een ander thema uit: fietsen.

Wielrennen is altijd mijn passie geweest. Dertig jaar geleden nam ik mijn prachtige Bianchi mee naar Moskou (die al snel werd gejat) en ontdekte ik het olympische parcours in Krylatskoje.

Gebouwd voor de omstreden Spelen in 1980 – geboycot door Amerika vanwege de Russische inval in Afghanistan – maar met Nederlandse deelname van onder meer Adri van der Poel en Peter Winnen. Een rondje van 16 kilometer met heel venijnige klimmetjes.

Ideaal om te trainen. Maar ik zag zelden fietsers. Wel veel straathonden die als je niet oplette zo in je kuiten hingen. Op de wegen rondom Moskou – vol kuilen en roekeloos verkeer – waagde al helemaal niemand zich op een fiets.

Dat begon heel langzaam te veranderen. Tijd voor een nieuw initiatief: de toertocht. Toen ik dat concept aan mijn Russische collega’s uitlegde keken ze me ongelovig aan. “Wie gaat er honderd kilometer voor z’n lol op een fiets zitten!?”

Op een koude voorjaarsdag nam ik ze mee naar de Joop Zoetemelk Classic in Leiden – Joop zelf loste het startschot – en zo maakten de Russen kennis met het fenomeen toertocht.

Nu zes jaar geleden vond de eerste ‘Gran Fondo Russia’ plaats – even buiten Moskou. Het was een bescheiden affaire met zo’n driehonderd deelnemers, van wie de meesten (oud-)renners van wielerclubs die de sport op hoog niveau bedreven. Ze gingen er als een haas vandoor.

We hadden de politie zo gek gekregen om de weg geheel af te sluiten voor het verkeer – anders zou zo’n tocht veel te gevaarlijk zijn.

Een paar weken terug reed ik in Dmitrov – een pittoresk stadje op 80 kilometer van Moskou – de opening van het nieuwe seizoen over een prachtig heuvelachtig parcours. Bij 3000 deelnemers waren we met de registratie gestopt. Zo populair is de Russische Gran Fondo inmiddels. In de komende weken staan negen tochten op de agenda door heel Rusland heen.

Op mijn olympische trainingsrondje is het nu soms zo druk dat je veel in de remmen moet knijpen. Elk weekend kom ik nu in de buurt van ons huis – even buiten Moskou – groepjes fietsers tegen. Automobilisten houden er zelfs rekening mee.

De onafhankelijke journalistiek mag op sterven na dood zijn, het toerfietsen bloeit als nooit tevoren in Rusland.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.