Wie een koe recht in de ogen kijkt denkt: er moet een God zijn

Ik heb zojuist, naar aanleiding van een artikel in deze krant, besloten dat ik volgende week, verkleed als zwangere vrouw, uitputtend in discussie zal gaan met opdringerige aanhangers van de Pro Lifebeweging. Niet omdat vrouwen dat zelf niet kunnen, maar omdat ik graag in gesprek ga met mensen die anderen menen te moeten overtuigen van hun rotsvast geloof.

Ik verheug mij. Wat altijd erg goed werkt bij Christendwepers is om een ander, volkomen particulier geloof voor hun neus te hangen. Zodra er volgende week ook maar één sprookjesfluisteraar mij het woord Bijbel of God voor de voeten werpt leg ik ze graag uit waar ik zelf in geloof.

“U gelooft in Jezus Christus en zijn rebellenclub, maar dan vind ik het wel zo fair als ik ook mijn geloof even tegen u aan mag houden. Ik geloof dat mijn God achter onze koelkast woont. Hij laat zich, net als uw God, nooit zien, maar ik hoor hem wel kreunen en zoemen. Ik eer mijn God iedere dag door ’s nachts ijskoude Babi Pangang uit de koelkast te kanen. Zo eer ik Hij die koelt.”

Om de tegenstander te verwarren zal ik per dag 9 verschillende geloven uitserveren.

“Ja, daar ben ik weer. Ik geloof toch weer opeens in iets anders. Ik denk dat mijn God in de maag van een makreel woont en dan heel specifiek een makreel die nu, met zijn bek wijd open, wordt verkocht op de Albert Cuypmarkt. Dode vissen kijken je aan alsof ze ieder moment herrijzen uit de dood.”

Tien minuten later: “Ben ik weer. Ik krijg net door dat mijn God volgend jaar in de jury van The Voice Of Holland zit omdat ze iemand van onbesproken gedrag zoeken. Die kruistochten en Urk vergeven we hem. Als mijn kind wordt geboren zie ik dat als een blind audition. Floep, eruit en daarna zijn of haar hele leven worden beoordeeld door figuren zoal u, de alleenrechtdenkers van de kampioenenkerk.”

Ik doe wel netjes wat Femke Halsema heeft gezegd. Ik blijf op afstand en ik gun iedereen zijn eigen geloof, maar ik ga wel proberen mijn argumenten kracht bij te zetten door samen met een koe te verschijnen.

Wie een koe recht in de ogen kijkt denkt: er moet een God zijn, maar dan wel een die even niet aan vliegen om het oog heeft gedacht. Daarna zie ik boeren 90.000 liter stront tegen een gevel spuiten en denk ik: als mijn God bestaat, dan hoop ik niet dat hij in die honderd afgezaagde wilgen zat.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

