Wie denkt dat acteurs alleen zichzelf een podium geven, heeft het mis

Ze is het. Onmiskenbaar en onmogelijk. Ze is dood. En degene die haar speelt, heeft haar nooit gekend. Maar ik zit in het duister en zie opeens mijn moeders blik. Haar vogelkopje schuin naar boven. Afwezige ogen, tegelijkertijd zoekend naar contact. Zie jij mij? Begrijp jij mij? Houd je van mij? “Ik wilde niet huilen. Sorry. Dit is fijn. We blijven hier gewoon een tijdje zitten. Tot het over is.” Een glimlachje. Dan fladdert ze weg na het slotapplaus. En doet de actrice haar geluidszender af.

Toen medetheatermaker Erris van Ginkel en ik Sandra Mattie benaderden voor een solo gebaseerd op het boek Moeder van glas, had ik eigenlijk geen idee wat we haar vroegen. Natuurlijk, ze zou teksten leren, veel repeteren. Maar wat ze deed is zoveel meer.

Ik heb m’n leven in haar handen gelegd. Dat klinkt pathetisch, maar toch: zij vouwde haar vingers om mijn wezen. Ze voelde, kneedde, kleide, schaafde. Tot de essentie overbleef. En de waarheid plotsklaps op het podium zat.

Zo gaat het in duizenden theaters. Er wordt soms schamper gedaan over toneelspelers. Verwaande types zouden het zijn, almaar hunkerend naar bevestiging, applaus. En natuurlijk ken ik actreutels. IJdeltuiten die hysterisch repetitieruimtes uitstormen omdat hun pruikje jeukt, in kroegen met zoveel dictie praten alsof ze een Polygoonjournaallezer zijn, menen bij se­rieuze scènes consequent met geknepen ogen de verte in te moeten turen alsof ze een verse scheet ruiken.

Maar het zijn altijd de stomme uitwassen die opvallen. Niet degenen die keihard werkend iets wezenlijks willen maken. Want al klinkt spelen gezellig, acteren is een hondsmoeilijk, kwetsbaar vak. Dat wordt makkelijk vergeten.

Wanneer een gewoon mens hoort over andermans leed, denkt hij: naar, blij dat ik het niet ben. Er zit een grens aan ons inlevingsvermogen, een drempel die zorgt dat we afstand houden van verdriet. Maar er is die ene beroepsgroep die daar juist naar op zoek is. Die wil weten hoe verrot het hout is onder alle vernis, bereid zelf te voelen waar anderen doorheen gaan.

Zo brengen acteurs iets aan het licht waar we soms de ogen voor sluiten. Veel politici sluiten daar hun eigen ogen trouwens voor. De theaterwereld wacht met samengeknepen billen of ze open mag blijven. Terwijl in buurtkroeg De Volle Worst de goegemeente host zonder QR-controle, knokken toneelhuizen om zich aan de regels te houden. Van spatschermen tot halflege zaal tot aangepaste looproutes, alles om aan de angsteisen van De Jonge te voldoen. Virusveiliger dan in het theater wordt het niet. Toch is voortdurend met een schouderophalend ‘dan zet je toch een dvd’tje op’ het leven uit de branche gezogen.

Gebeurt dat opnieuw, dan betekent dat de nekslag voor velen die brengen wat we juist zo nodig hebben. Troost. De geruststelling: je worstelt niet alleen. Want theatermakers nemen levens in hun handen. Niet alleen dat van mijn moeder met haar vogelhoofdje. Nee, de levens van iedereen.

Wie denkt dat acteurs alleen zichzelf een podium geven, heeft het mis. Het licht op hen schijnt op ons allemaal. Laat dat alsjeblieft niet doven.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

