Wie de peilingen ziet, wenst dit land superspreadevents toe

In Amerika geloofden miljoenen Trumpsupporters dat stemmen per post tot massale fraude had geleid bij hun presidentsverkiezingen. Volkomen waanzin, die meermaals feitelijk werd weerlegd. Hier keken we er verbijsterd naar: ‘Rare jongens, die Amerikanen, wat kan er nu misgaan met stemmen per post?’



Maar nu komen onze eigen verkiezingen in coronatijden. En wat blijkt? Voor Nederland is poststemmen het nieuwe vaccineren: het kan hier niet. Dat wil zeggen: minister Ollongren heeft er weliswaar voor gezorgd dat mensen ouder dan 70 per post kunnen stemmen, maar de rest moet gewoon naar het stembureau.

Best vreemd. Ons wordt de hele tijd dringend verzocht zoveel mogelijk binnen te blijven. Winkels en cafés zijn al weken dicht. ‘Alleen samen krijgen we het virus onder controle’, ‘We doen dit om de kwetsbaren te beschermen’. Gisteren werd de lockdown in elk geval tot begin maart verlengd (dat is twee weken voor de verkiezingen). We hebben zelfs een avondklok: ‘Het kan niet anders!’ Er dreigt een derde golf vanwege een zeer besmettelijke, snel oprukkende Britse variant. En er zijn nog andere mutanten op komst: spaar ze alle vier!

Maar 17 maart gezellig met z’n allen naar het stemlokaal? Geen probleem. Bij gebrek aan carnaval vieren we gewoon in polonaise het Feest der Democratie. Natuurlijk zijn er wel wat maatregelen getroffen: er komen twee extra vroegstemdagen en het aantal volmachtstemmen is uitgebreid van twee tot drie personen per kiezer. Holland in een notendop. Soms, best vaak eigenlijk, zou je de polder even lekker onder water willen zetten.

Partij Bij1 kwam samen met actiegroep #geendorhout recent al in verzet tegen het halfhartige poststembeleid. Zij wezen Ollongren erop dat er ook mensen onder de 70 zijn die tot de risicogroep behoren. En ze hadden een sterk argument tegen de machtigingsoptie: ‘Niet iedereen heeft een veilig en betrouwbaar sociaal netwerk, laat staan iemand om hun stem aan toe te vertrouwen.’ Onder de hashtag #iktelookmee zijn ze een actie gestart, die de regering oproept stemmen per post mogelijk te maken voor iedereen die dat wil. Klinkt heel logisch: tijdens een pandemie zou je in een modern land gewoon per post moeten kunnen stemmen.

Natuurlijk, je moet ervoor zorgen dat het uitrollen daarvan niet onder leiding komt van Hugo de Jonge. Dan zit je binnen de kortste keren met abusievelijk dubbel getelde biljetten. Of er staat opeens een vreemd gedicht op: ‘Geef de stem de ruimte om gewoon weer stem te zijn’. Maar als Ollongren dit nu eens net zo vastberaden oppakt als het niet bevriezen van de huren, dan komt het vast goed.

Helaas. In strikte lockdown worden we vrolijk aangemoedigd om op 17 maart deel te nemen aan onnodige super­spread­events. Ik moet bekennen: wie ziet dat de VVD in de peilingen nog altijd op 45 zetels staat, wenst dit land wel wat superspreadevents toe. Maar Bij1 heeft natuurlijk groot gelijk. Dus, kabinet, wacht niet op het OMT en geef iedereen de kans per post te stemmen.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.