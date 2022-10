‘Wie betaalt, bepaalt. Aangezien u niks betaalt, heeft u ook niks te bepalen’

Hij verzamelde huishoudelijke spullen, met een specifieke interesse in kookbenodigdheden. Pannen, potten, bestek, servies, friteuses, koksmessen. Hij had het allemaal en meer in veelvoud in huis. Alles stond keurig opgeborgen in de originele verpakking, soms zelf nog met de bon erbij. Deze vorm van hoarding was ik niet eerder tegengekomen.

Het verzoek was om de gehele woning te ontruimen en schoon op te leveren. Kort na de start kwam een oudere meneer binnenlopen. Hij stonk naar drank en oogde vies en onverzorgd. Zijn kledingstijl was een samenraapsel van kledingstukken die al tientallen jaren niet meer in de mode waren.

“Pardon, wat komt u hier doen?” vroeg ik hem. “Ik ben een van de broers van de overledene,” zei hij. De overledene had familie, maar ze hadden allen afstand genomen van de erfenis. Hij mocht hier dus helemaal niet zijn. Maar meneer had andere plannen.

Volgens hem moesten we eerst een kamer leegruimen en schoonmaken, om vervolgens alle waardevolle spullen in deze kamer op te slaan. Dat gingen we dus mooi niet doen. “Wie betaalt, bepaalt,” zei ik. “Aangezien u niks betaalt, heeft u ook niks te bepalen.”

Ik had gehoopt dat hij hierna zou vertrekken, maar tevergeefs. Hij bleef de hele dag beneden in de volle zon zitten. Iedere keer als we iets in de container smeten, dook hij erin. Dat de container naar dood en verderf rook, kon hem niet deren. Tussen het vuilnis rapen door dronk hij de oude blikken bier leeg die hij in het fietskrat van zijn overleden broer had gevonden.

De spullen stapelden zich steeds hoger op naast de afvalcontainer. Benieuwd naar hoe hij dit allemaal zou meenemen, vroeg ik hem of hij een auto had. “Nee, een auto is alleen voor rijke mensen,” zei hij boos. De alcohol maakte hem steeds brutaler en agressiever.

We besloten de voordeur dicht te doen, zodat hij niet meer naar binnen kon. Dit vond hij niet prettig, waarop hij tegen de deur ging trappen. De woning was nu van hem zei hij boos, dat had hij zojuist geregeld met de woningbouwvereniging.

Toen ik hem om bewijs vroeg, kon hij dat niet overhandigen. Alles stond op zijn telefoon, zei hij. Maar deze was enkele minuten geleden geblokkeerd omdat hij de verkeerde pincode had ingetoetst. Toeval of domme pech? “Dan kan ik niks voor u betekenen,” zei ik lichtelijk geërgerd.

Toen de ontruiming erop zat, verdween hij even stil als dat hij was gearriveerd.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.