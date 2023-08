Wie bedenkt er: laten we de ouders van Zelensky bombarderen?

Poetin bombardeerde het geboortedorp van Zelensky. Diens ouders schijnen daar nog te wonen.

Welke psychologie gaat er schuil achter de beslissing: “We gaan z’n geboortedorp en z’n ouders bombarderen, dan zal Zelensky wel een toontje lager zingen?”

Je mag aannemen dat Poetin en zijn generaals dit als een tactische vondst hebben beschouwd. Het is, afgezien van sadistisch en wreed, enigszins naïef. Je mikt met je tank op een driewieler. En dan mis je hem nog half.

Ik hoor een enkeling wel eens zeggen: “Zoiets mag niet.” Energiecentra bombarderen? Mag eigenlijk niet. Graanopslag bombarderen? Is eigenlijk verboden. Ziekenhuizen, kleuterscholen, universiteiten, theaters? Rusland doet het allemaal. En dan kom je uiteindelijk uit bij de woning van opa en oma. Liefst nog als de kleinkinderen daar logeren.

Het vreemde is dat ik een filmpje zag waarin een bewoonster van Moskou zich beklaagde dat Oekraïne met een drone een flatgebouw in het centrum had bestookt. Met als argument: “Daar wonen mensen!” Wat mij trof was de verongelijktheid van de vrouw. De verbazing. Zo van: “Dat doe je toch niet, ons aanvallen?” Ze had totaal geen oog voor Poetins misdaden. Ze kende die waarschijnlijk niet.

Het is misschien mijn kinderachtigheid, dat ik me vaak voorstel wat ik zou doen als ik generaal zou zijn en me zou buigen over de stafkaarten. Ook ik wil dan winnen. Kanonnenvoer op de weegschaal der rechtvaardigheid leggen. Prima. Immoreel handelen? Moet kunnen. Maar ik kan domweg niet bedenken om het huis van paps en mams te bombarderen.

Nu ben ik uit de tijd dat je alles nog mocht vergelijken met Hitler. Dus vraag ik me af of ik had verzonnen: “Jongens, we gaan de woning van de familie Hitler bombarderen. Dat zal Adolf leren!” Ik ben geen heilige, dus ik denk het wel, als ik van zijn misdaden op de hoogte was geweest.

Nu was de moeder van Hitler, Klara Pölzl, al in 1907 gestorven. Men zegt dat Hitler, tot aan zijn zelfmoord, het portret van zijn moeder bij zich droeg. Hitlers vader, Alois Hitler, was al in 1903 overleden. Dus veel te bombarderen zou ik niet hebben gehad, zo ik het al zou hebben bedacht.

Het kan niet anders dan dat een diepe haat jegens Zelensky ten grondslag ligt aan het bombarderen van zijn ouderlijke huis en dorp. De Russische generale staf moet zich vernederd voelen. Begrijpelijk. Al sinds het begin van de oorlog is Rusland op zoek naar het gezicht dat het heeft verloren.

