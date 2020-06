‘Wethouder toerisme mét kennis is welkom’

Beeld ANP

De oproep van ‘Amsterdam heeft een keuze’ tot de installatie van een wethouder voor Toerisme en Leefbaarheid verdient steun.

Het is onbegrijpelijk dat in Amsterdam, waar toerisme een van de belangrijkste maatschappelijke ­thema’s is, geen bestuurder eenduidige verantwoordelijkheid draagt voor dit onderwerp. Het huidige beleid is gefragmenteerd, daardoor niet effectief en getuigt van weinig visie. Samenhang in de ontwikkeling van beleid over alle facetten van toerisme, zowel de lusten als de lasten, is hard nodig. Een wethouder kan hier een positieve bijdrage aan leveren en het zou goed zijn om dit voorstel terug te zien in de programma’s van de verschillende politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

In het voorstel wordt als een van de taken van deze nieuwe wethouder het ‘handhaven van de bovengrens van 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaar’ genoemd. Dat aantal van 12 miljoen lijkt uit de lucht gegrepen. De waarheid is dat het aantal overnachtingen weinig zegt over overlast en drukte.

Bijna 60 procent van de jaarlijkse bezoekers aan de stad zijn dagjesmensen, van wie vermoedelijk een groot deel uit Nederland. Dagjesmensen brengen de meeste tijd door in de openbare ruimte en geven in vergelijking met overnachtende bezoekers weinig uit. Als je drukte in de stad wilt bestrijden, ligt daar dus de sleutel.

De initiatiefnemers pleiten voor een verbod op vakantieverhuur. Zeker, er is de afgelopen jaren misbruik gemaakt van de mogelijkheden van vakantieverhuur. Pandjesbazen die hele panden verhuren aan toeristen. Dat is en was illegaal. Gelukkig treedt handhaving daar inmiddels met succes streng tegen op.

Amsterdam zoals we het nu kennen, kan niet alleen draaien op Amsterdammers. Dat zal elke kroegbaas, restauranthouder of museumdirecteur bevestigen. Om dat te illustreren: het GVB is voor 40 procent van zijn inkomsten afhankelijk van bezoekers aan de stad.

Een uitstekend idee dus om te pleiten voor een wethouder van Toerisme. Die moet er zeker komen. Maar laat dat wel iemand zijn die zich beter verdiept in de feiten dan de initiatiefnemers van deze goedbedoelde petitie. We hebben een wethouder nodig die opkomt voor de belangen van Amsterdammers én voor het toerisme als motor van de economie. Zodat de stad leefbaar én gastvrij blijft.

Tim Klein Haneveld (voorzitter Amsterdam Gastvrij), Amsterdam