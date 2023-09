Wethouder Marjolein Moorman: ‘Het armoedeprobleem kan niet alleen door de gemeente worden opgelost’

De gemeente kan maar tot op zekere hoogte iets doen aan armoedebestrijding, betoogt wethouder Marjolein Moorman in dit opiniestuk. Echte oplossingen moeten van het Rijk komen. Gelukkig lijkt het armoedebeleid een rol te gaan spelen bij de komende Kamerverkiezingen.

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam half augustus met opnieuw een alarmerend bericht over armoede in Nederland. Belangrijkste conclusie: als het kabinet niet snel ingrijpt, zullen volgend jaar ongeveer een miljoen Nederlanders in armoede leven, onder wie een groot aantal kinderen.

Het is niet voor het eerst dat de alarmbel over de groeiende armoede in Nederland wordt geluid. Door de almaar stijgende kosten van noodzakelijke uitgaven – huur, energie, zorg, voedsel – en de achterblijvende verhoging van het sociaal minimum (het minimale bedrag dat de overheid vindt dat nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien), raken steeds meer mensen in de knel.

De gevolgen van armoede zijn algemeen bekend: stress, verstoorde nachtrust, gezondheidsproblemen, toenemende schulden, verlies van sociaal contact, baanverlies, huiselijke spanningen, minder ontwikkelkansen voor kinderen, pestgedrag op school en ga zo maar door. Er is ons als gemeente dus veel aan gelegen onze inwoners de ellende van armoede zo veel mogelijk te besparen.

Armoedegat

De afgelopen jaren is de gemeente Amsterdam daarom steeds meer bijgesprongen om het armoedegat te dichten. Vorig jaar hebben we aan 93.000 Amsterdamse huishoudens een energietoeslag uitgekeerd. Ook hebben we de armoedegrens (de inkomensgrens voor de verschillende regelingen) verhoogd naar 130 procent van het wettelijk sociaal minimum, voor regelingen voor kinderen zelfs naar 150 procent en hebben we de drempel voor bijzondere bijstand voor hoge energielasten verlaagd.

Vooruitlopend op het landelijke koopkrachtpakket hebben we eind vorig jaar ook een aantal maatregelen genomen voor Amsterdammers die het moeilijk hadden, onder andere een eenmalige verhoging van de uitkering voor chronisch zieken. En we hebben meer geld uitgetrokken voor voedselhulp, schoolontbijten en de subsidie aan partners die met ons strijden tegen kinderarmoede. Om mensen uit de schulden te houden, hebben we daarnaast extra ingezet op vroegsignalering en een pauzeknop geïntroduceerd om schulden niet verder op te laten lopen.

Vorige week pleitte stichting Leergeld in deze krant voor een nog intensievere inzet van de gemeente. Ik heb zeer veel waardering voor het werk dat stichtingen zoals Leergeld, Sina, FBNA, de Voedselbank en Studiezalen doen voor mensen in armoede. Niet voor niets geeft Amsterdam al jaren veel subsidie aan deze initiatieven en is dat onlangs nog verhoogd.

Ik begrijp het pleidooi van Leergeld na de waarschuwing van het CPB heel goed. Als gemeente zijn we uiteraard bereid om te kijken wat we nog meer kunnen doen. Maar ik vind het belangrijk om daarnaast ook naar Den Haag te kijken, want daar kan en moet dit armoedeprobleem echt opgelost worden.

Den Haag

Want als gemeente mogen wij geen inkomenspolitiek voeren, dat is de taak van de landelijke overheid. Ons armoedebeleid bestaat daarom alleen uit specifieke armoederegelingen, zoals de stadspas voor uitstapjes, gratis openbaar vervoer voor minima-ouderen en de scholierenvergoeding voor ouders met schoolgaande kinderen. Intussen kent de gemeente bijna dertig regelingen. Vorig jaar zijn er met de energietoeslag, schoolontbijten en inzet tegen menstruatie-armoede nog weer nieuwe regelingen bijgekomen.

Dit veroorzaakt niet alleen grote druk op de gemeentelijke uitvoering maar leidt ook tot de bizarre compartimentering van armoede die inmiddels gemeengoed is: energie-armoede, vervoersarmoede, menstruatie-armoede et cetera. Maar het komt uiteindelijk neer op steeds grotere pleisters plakken zonder het structurele probleem aan te pakken. En het leidt er bovendien toe dat mensen verdwalen in alle regelingen: naast de stress die ze al ervaren door chronisch geldgebrek, krijgen ze ook te maken met systeemstress door alles wat ze moeten regelen om hun hoofd boven water te houden.

Met de eerder genoemde verhoging van de inkomensgrens voor de armoederegelingen naar 130 procent van het sociaal minimum (en 150 procent voor kinderen), is de groep die aanspraak kan maken op de regelingen uitgebreid. Het is goed dat de gemeenteraad dit heeft besloten in deze moeilijke tijd, maar dat dit nodig is, zegt vooral iets over de volstrekte ontoereikendheid van het wettelijk sociaal minimum.

Bestaanszekerheid

Het onlangs gepubliceerde rapport van de Commissie Sociaal minimum laat dit ook duidelijk zien. De commissie geeft concrete adviezen aan het Rijk om het besteedbaar inkomen op korte termijn te verhogen. We kunnen namelijk als gemeente eindeloos nieuwe armoederegelingen blijven bedenken en de armoedegrens blijven ophogen, maar het komt erop neer dat het sociaal minimum gewoon te klein is voor mensen om van rond te kunnen komen. En daar komt de ongelijkheid op lokaal niveau dan nog bovenop, doordat niet alle gemeenten de middelen hebben om te doen wat Amsterdam doet.

Het zou daarom veel beter zijn als het Rijk zorgt voor een toereikend sociaal minimum en tegelijk een rem zet op de kostenstijging van vaste lasten als wonen, zorg, energie en voedsel. ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid’ stelt artikel 20 van de Nederlandse grondwet. Ik hoop zeer dat een volgend kabinet daar ook naar handelt.

Ik ben daarom verheugd dat bestaanszekerheid een van de belangrijkste verkiezingsthema’s lijkt te worden.

Marjolein Moorman is wethouder in Amsterdam.

Beeld Eva Plevier