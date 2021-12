Wetenschap móét gedateerd raken, want dat betekent vooruitgang

Gisteren schreven enkele lezers mij dat ‘wetenschap ook maar een mening is en dat wetenschappers elkaar voortdurend tegenspreken’.

Ik moest denken aan een verhaal dat ik vroeger op school hoorde en al eens heb verteld.

Gewonde Romeinse soldaten werden door de Romeinse veldarts op de volgende wijze behandeld: in de wonden werden geneeskrachtige kruiden gestopt. Toch stierven de meeste soldaten. Toen kwam er een wetenschappelijk geschoolde, jonge veldarts (mijn woorden) en die zei: “Je moet die gewonde soldaten anders behandelen. Je moet zijn zwaard naast hem leggen en een kip offeren.”

Zo gezegd, zo gedaan. En bij Jupiter: meer soldaten bleven leven. Achteraf weten we dat dit logisch is. Die kruiden in die wond zorgden voor ontstekingen en bloedvergiftiging met dodelijke afloop. Door die wond onaangeroerd te laten, was de kans tot overleven groter.

Wat ik wil zeggen, is dit: hoe naïef die jonge veldarts misschien ook was, op dat moment was dat het beste wetenschappelijke inzicht. Het leverde minder doden op.

Kunst kan eeuwigheidswaarde hebben, wetenschap moet gedateerd raken, want dat betekent vooruitgang. Dezelfde cijfers kunnen anders worden geïnterpreteerd, maar dat betekent niet dat die cijfers fout zijn. Daarom verifiëren wetenschappers hun onderzoek en laten zij dat controleren.

Wat is waarheid? Je zou kunnen zeggen dat er dan eenheid en ontegenstrijdigheid van visie bestaat.

Als de wetenschap aantoont dat het nemen van een vaccin minder doden veroorzaakt dan het weigeren van een vaccin, dan neem ik dat vaccin. Ik ben geen arts, geen viroloog, geen epidemioloog, mijn intelligentie is beperkt en neemt af naarmate ik ouder word, dus ik moet mij verlaten op wat rest van mijn gezond verstand en wat lieden mij adviseren die ik vertrouw en het beter weten dan ik.

Toevallig ken ik enkele mensen die zich absoluut niet willen laten vaccineren.

Ik hoor wel dat ik met die mensen ‘in gesprek’ moet gaan, maar zij gaan dan ook met mij in gesprek. Welke autoriteit heb ik om ze te overtuigen? Ik zou het niet weten.

Dat gesprek laat ik dus zitten. We schelden samen Rutte en De Jonge uit. Maar dat betekent dat ik mijn eigen voorzorgsmaatregelen moet nemen. Ik hoorde laatst dat iedereen op den duur dat virus krijgt. Of dat zo is, weet ik niet. Maar degene die dat tegen mij zei, vertrouw ik, heeft kennis van zaken en het beste met mij voor. Daarom neem ik die extra prik.

