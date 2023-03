Weten stemmers echt waar hun partij voor staat? Ik denk het niet

“Heb je Rutte bij VI gezien?” vroeg de vriend.

“Natuurlijk. Het was me zo vaak doorgestuurd, dat ik er helemaal voor was gaan zitten,” zei ik.

“Het is toch prachtig? Dit kan alleen in Nederland,” zei de vriend.

Ik moest bekennen dat hij daarin gelijk had. Naar mijn weten is nooit eerder de premier van een land ergens op live tv aangeschoven om 15 keer achter elkaar (ik heb geteld) te moeten horen dat hij moet opdonderen, dat hij een ‘niet-criminele psychopaat’ is, en niet te vergeten een leugenaar en gewetenloos.

Waar een premier verantwoording moet afleggen over zijn seksleven en geaardheid – tot op heden geheim, waar men zich kennelijk ontzettend aan ergert – én waar hij verantwoordelijk wordt gehouden voor burgerdoden in Irak, om vervolgens gefotografeerd te worden met voetbalanalist René van der Gijp naast hem die een helm met een dildo op heeft. Het is inderdaad erg… Nederlands.

“Nu weet ik ook meteen wat ze in het buitenland bedoelen met ‘Nederlandse directheid’,” zei ik lachend.

“En toch heeft hij zich staande gehouden, dat is hoe dan ook knap,” zei de vriend.

“Ja, dat zal wel, weet ik niet. Wat mij vooral opviel, is dat hij een paar keer herhaalde dat de VVD de grootste partij was onder de laagste inkomens, toen Wilfred Genee hem ervan betichtte alleen voor de goed boerende en rentenierende Nederlander op te komen. Ik heb het even nagekeken en het klopt: veel mensen met een laag inkomen stemmen op de VVD. Daar keek ik erg van op. Maar niemand die er in de uitzending op in ging,” zei ik.

“Dat is vrij bizar… Ik bedoel, waarom in hemelsnaam zou je als iemand met een laag inkomen op de VVD stemmen?” zei de vriend verbaasd.

“Kennelijk leven we in een land waarin zelfs de laagste inkomens het zich kunnen permitteren om op de VVD te stemmen. Dan zou je bijna zeggen dat er weinig mis is,” zei ik.

“Maar come on… er is wél een hoop mis, vóóral voor die laagste inkomens. Jij vertelde me laatst dat onderdrukte vrouwen die jou mailen niet aan een sociale huurwoning komen, omdat ze dan eerst 15 jaar op een wachtlijst moeten staan, toch? En dat ze daarom maar hun man of familie gehoorzamen.”

“Precies. En toch stemt die groep niet op de SP, ondanks hun goede werk omtrent de toeslagenaffaire en socialistische punten. Ondanks dat Marijnissen het heel goed doet. Die verliest elke verkiezing weer wat veren. Ik snap het ook niet,” zei ik.

“Ik vind het echt lastig te begrijpen wie nou met een kleine portemonnee op de VVD stemt,” zei hij.

“Ik denk eerlijk gezegd dat veel stemmers niet eens weten waar veel partijen voor staan. En wat in hun belang is. Dat is mijn enige verklaring. Ik dacht dat alleen mijn ouders dat deden, die stemden op Denk, puur omdat de leider een Turk was. Als er in het programma stond dat hun loon omlaag moest, hadden ze het ook niet geweten,” zei ik.

“Bizar dat mensen dan niet even googelen en de standpunten van een partij lezen voor ze stemmen,” zei hij.

“Tja, niets nieuws. Het begon al met Trump. Bij Erdogan hetzelfde verhaal,” zei ik.

We proostten op de democratie.

