Er zit een weeffout in de procedure voor de benoeming van de bondscoach. Terwijl om het hardst wordt geroepen dat Louis van Gaal voor de derde keer bondscoach moet worden, wordt vergeten dat hij onderhandelt met twee KNVB-directeuren die medeverantwoordelijk zijn voor de huidige chaos.

Hoezo kunnen Eric Gudde (algemeen directeur) en Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal) inschatten wie de beste man voor de job is? Dat Van Gaal of wie dan ook het ontbrekende stuk in de puzzel van Oranje is? Het hele proces rond zowel de aanstelling als het vertrek van Frank de Boer heeft duidelijk gemaakt dat er niet alleen grote inschattingsfouten zijn gemaakt, maar ook dat er heel slordig is gewerkt.

Neem de afspraken die met De Boer zijn gemaakt of juist niet zijn gemaakt. Is het niet de taak van de KNVB om te garanderen dat het Nederlands elftal een weerspiegeling is van wat er bij Ajax, Feyenoord, AZ, PSV en andere clubs gaande is? De speelstijl dient daarom altijd in het contract omschreven te zijn. Om te voorkomen dat een coach aan de haal gaat met voetbal dat nauwelijks aansluit op de wijze waarop de clubs opleiden en spelen. Zoals het tijdens het EK toegepaste 5-3-2-systeem.

En 2014 dan, toen ook Van Gaal tijdens het WK voor deze speelwijze koos? Toen was echter sprake van een totaal andere situatie. Het clubvoetbal zat internationaal in een dip en er was een schrijnend tekort aan goede verdedigers. Dus moest Oranje in de overlevingsstand. Het was de uitzondering op de regel.

Sindsdien is er veel ten goede veranderd en zou bij de aanstelling van een bondscoach het beleid bij de clubs als referentiekader moeten dienen. Bij de keuze voor De Boer hebben Gudde en Hoogma dit nagelaten en daarmee de verdenking op zich geladen zelf geen visie te hebben. En als dat zo is, hoe kunnen zij dan partij zijn voor iemand als Van Gaal? Hoe kunnen zij bepalen of hij inderdaad de juiste man voor deze complexe klus is? Weten Gudde en Hoogma überhaupt wel wat er binnen de selectie speelt en kunnen ze inschatten of iemand als Van Gaal voor een impuls of juist voor kortsluiting gaat zorgen?

Dit duo heeft ook in het contract met De Boer laten opnemen dat Oranje op het EK minimaal de kwartfinale diende te halen, maar toen dat mislukte bleek er geen plan B te zijn. Met paniekvoetbal tot gevolg. Toch gaan ze weer gepakt en gezakt op zoek naar een nieuw boegbeeld voor het Nederlandse voetbal.

Het is typerend voor de huidige KNVB, waar middelmaat de keuzes voor de top bepaalt. Omdat de focus volledig op Frank de Boer ligt, wordt nauwelijks onderkend dat het optreden van Oranje ook een weerspiegeling van de KNVB is. Geen visie en geen topkwaliteit. Het is één grote weeffout.

Zo’n organisatie gun je geen enkele bondscoach.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl