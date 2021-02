Wereldvreemde Wopke was een beetje dom

“Ik had die schaatsen nooit moeten aantrekken en gewoon mijn gympies moeten aanhouden.” ‘Wopke’, zoals demissionair minister Hoekstra vaak liefkozend wordt genoemd, had tijdens zijn werkbezoek aan het Thialfstadion in Heerenveen een rondje geschaatst met Sven Kramer. Dit stuitte veel Nederlanders tegen de borst. Vanwege de coronamaatregelen zijn alle binnensportfaciliteiten dicht, dus hoezo mocht hij iets wat anderen niet mogen?



Hij had er niet goed over nagedacht, meldde de lijsttrekker van het CDA een dag later beschaamd. Dit maakte zijn blunder er niet beter op. Als het daadwerkelijk een vergissing was geweest, had hij beter geen foto van zichzelf op het ijs kunnen twitteren met daaronder de tekst: ‘Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen #SamenSterkDoorSport.’ Hierdoor lijkt het eerder op een (mislukte) campagne­stunt waarmee Hoekstra wat stemmen wilde afsnoepen van zijn rivaal Rutte – de demissionair premier blijkt zelf niet te kunnen schaatsen.

Persoonlijk lig ik er niet van wakker dat Hoekstra op het ijs stond, maar ik begrijp de verontwaardiging wél. Massa’s mensen hebben het gevoel dat er met twee maten gemeten wordt. ‘Wat een gigantische eikel ben je dat je dit durft te tweeten. Ga terug in je bunker man,’ schreef een boze twitteraar onder de inmiddels beruchte foto.

De zin ‘ga terug in je bunker’ baarde me zorgen. Mijn vrees is namelijk dat rechts-populisten garen spinnen bij dit soort acties. Politici als Wilders en Baudet proberen hun traditionelere vakgenoten al tijden in een kwaad daglicht te plaatsen door stelselmatig te stellen dat zij alleen aan zichzelf denken en geen oog hebben voor ‘Henk en Ingrid’. Het ‘kartel’ of de ‘elite’ zou ‘wereldvreemd’ zijn en veel te ver afstaan van de ‘gewone burger’.

Ik ben geen fan van deze tactiek, want ik geloof dat de meeste traditionele politici wel degelijk weten wat er leeft in de maatschappij. Daarnaast vind ik het niet prettig dat rechts-populisten zich opwerpen als ‘de ware stem van het volk’. Toch komt Hoekstra in dit geval inderdaad nogal wereldvreemd over.

Net als zijn partijgenoten Ferdinand Grapperhaus (iets met een omhelzing, een schoonmoeder en een bruiloft, weet u nog?) en Ank Bijleveld, die onlangs een kerkdienst bijwoonde in haar woonplaats Goor.

Ook het Koninklijk Huis kan er wat van. Terwijl niet-noodzakelijke reizen streng werden afgeraden, ging Willem-Alexander gezellig op vakantie naar Griekenland. Een fout maken is menselijk, al heb je als minister of vorst natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid.

Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, beginnen rechts-populisten steeds harder te roepen dat politici als Hoekstra ‘schijt hebben aan de gewone man’. Dat is uiteraard campagneretoriek en wat mij betreft echt te kort door de bocht. Maar om met Maxima’s befaamde woorden te spreken: ze zijn wel een beetje dom.

Natascha van Weezel (34) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.