Wellicht moeten in plaats van voor of na Christus gaan spreken over jaartallen voor of na Corona

Het is deze maand iets meer dan een jaar geleden dat de laatste beperkende maatregelen bij de coronaviruspandemie werden afgebouwd. Voor de meesten lijkt deze heftige periode alweer iets uit een ver verleden, hoewel je nog vaak hoort spreken van het leven voor, tijdens en na de pandemie. Wellicht moeten we onze jaartelling aanpassen en in plaats van voor of na Christus gaan spreken over jaartallen voor of na Corona.

Maar niet voor iedereen heeft het leven zijn normale loop hervat. Een forse groep mensen heeft nog te maken met ernstige naweeën van een eerdere coronavirusinfectie in de vorm van een post­covid­syn­droom. Die naam voorspelt al niet veel goeds. Want als dokters iets een syndroom noemen, dan weten ze meestal niet precies wat er aan de hand is. En dat klopt ook bij chronische postcovidklachten, die variëren van extreme vermoeidheid en afgenomen inspanningstolerantie tot neuropsychologische klachten zoals verminderd concentratievermogen of moeite om helder te denken. Omdat er geen duidelijke afwijkingen zijn bij scans, bloedonderzoek of andere medische testen is de diagnose lastig. Maar dat sommige voorheen kerngezonde mensen na een infectie met Covid-19 plotseling enorm veel minder functioneren is evident.

Wereldwijd wordt voor honderden miljoenen euro onderzoek gedaan naar het postcovidsyndroom. Nederland doet met een paar miljoen voor enkele kortlopende projecten een nogal karige duit in het zakje. Ondanks Kamervragen lijkt er bij de minister nauwelijks belangstelling voor het onderwerp, onder meer door diens hardnekkige weigering na te gaan om hoeveel mensen het nu eigenlijk gaat in Nederland.

Ernstige ziektes met (nog) weinig behandelingsmogelijkheden vormen een perfecte voedingsbodem voor charlatans die proberen uit wanhoop van patiënten een slaatje te slaan. Zo adverteert een fysiotherapeut met een speciaal programma om verklevingen van het middenrif na covid op te lossen. En kun je op Cyprus je bloed laten filteren of in Duitsland terecht om bloedstolseltjes in de circulatie te detecteren. Natuurlijk op eigen kosten en met prijskaartjes van duizenden euro’s. In Californië beweert een firma dat virus is blijven plakken aan je bloedcellen en levert daarvoor een medicijn tegen aids. En een andere vorm van opmerkelijke therapie is hyperbare zuurstof, waarbij mensen in een druktank met hoge concentraties zuurstof worden behandeld. Commerciële aanbieders van deze behandeling beroepen zich op een artikeltje in een wetenschappelijk tijdschrift waarin ze er helaas aan voorbijgaan dat de (minuscule) verschillen voor en na hyperbare zuurstofbehandeling net zo groot waren als in de controlegroep die een nepbehandeling kreeg.

Experimentele therapie is prima, maar dan wel exclusief in het kader van een goed opgezet en gecontroleerd onderzoek en zonder kosten voor patiënten. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan is het charlatan-geneeskunde en wordt misbruik gemaakt van ellende van mensen voor geld. De een zijn nood is kennelijk de ander zijn brood.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

