Welkom in Forumland: terug naar de jaren 50, met een fascistisch randje

Afgelopen week presenteerde de Onderwijsinspectie het rapport De Staat van het Onderwijs 2022. De conclusie was vernietigend: een toenemend aantal leerlingen verlaat school met te weinig kennis van taal, rekenen en/of burgerschap. Dit probleem speelt al jaren en wordt steeds erger. In 2021 riep de inspectie op om de basisvaardigheden te verbeteren, nu slaat ze alarm.

Toevallig of niet, dit weekend lanceerde Forum voor Democratie de website van de Renaissanceschool, een nieuw concept dat rust op de pijlers ‘vrijdenken’, ‘gemeenschap’ en ‘veiligheid’. De Renaissancescholen beloven onderwijs te bieden op basis van klassieke en moderne technieken met extra aandacht voor kunstzinnige expressie en praktische vaardigheden. Ook worden de leerlingen gestimuleerd om zelf na te denken. Best aantrekkelijke termen, zo op het eerste gezicht.

Wie verder kijkt, ziet echter dat er op geheel eigen wijze aan het rapport van de Onderwijsinspectie wordt gerefereerd: ‘Zo haalt een kwart van de basisschoolleerlingen in groep 8 niet eens het vereiste niveau in taal en rekenen. De degelijkheid van het onderwijs wordt verstoord door modegrillen, zoals iPad-scholen, te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek.’ Bovendien valt het op dat er uitsluitend foto’s van witte kinderen op de website staan.

Het idee voor de Renaissancescholen komt niet uit de lucht vallen. Tien maanden geleden sprak Thierry Baudet in zijn YouTubeshow Het Forum voor het eerst over Forumland.

Het klonk als een soort attractiepark, maar in werkelijkheid moest Forumland een zuil voor FvD-stemmers worden. Baudet had het onder meer over een eigen cryptomunt als betaalsysteem, eigen woningbouwcoöperaties, eigen datingapps en dus ook over eigen scholen – kinderen zijn immers het meest beïnvloedbaar. Zo zou er een universum van Baudetadepten ontstaan dat parallel loopt aan de rest van de samenleving.

Segregatie van groepen is nooit een goed idee. En in dit geval al helemaal niet. Ik ben uiteraard ook voor verbetering van het onderwijs. Alleen bereik je dat niet door ‘woke vrije’ lessen te geven aan een specifieke doelgroep. Het klinkt alsof we op deze manier teruggaan naar de jaren 50 van de vorige eeuw, maar dan met een fascistisch randje.

Ik heb medelijden met de kinderen die straks op de Renaissancescholen terechtkomen – áls het plan doorgaat, de officiële procedures moeten nog worden doorlopen.

Ik stel me voor dat ze op de kleuterschool leren dat Thierry Baudet de belangrijkste man op aarde is (je moet rustig aan beginnen). In groep drie knutselen ze Jodensterren voor anticoronademonstraties. In groep vier wordt hun het gevaar van homeopathische verdunning uitgelegd. In groep vijf krijgen ze gastlessen van white supremacist Jared Taylor. In groep 6 versturen ze hun eerste antisemitische en racistische appjes. In groep zeven gaan ze op schoolreisje naar de Belgische IJzerwake en tijdens de eindmusical van groep 8 brengen ze een lofzang op Vladimir Poetin. Welkom in Forumland.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

