Wel twee masters, maar geen baan

Vroeger kwam ik vaker in het café dan tegenwoordig. Maar gisteren was ik er weer eens geruime tijd.

De avond viel uiteen in twee delen.

Eerst sprak ik met vijf keurige eerstejaars die vermoedelijk met een ontgroening in de weer waren. Later op de avond met drie jongeren die tien jaar ouder waren.

Tien jaar is voor mij een zucht, maar voor hen de stap naar tragische volwassenheid.

De eerstejaars waren nog kinderen. Aardige kinderen. Ik geloof dat ze de opdracht hadden gekregen dat elke zin met het woord ‘bier’ moest beginnen. Ik ben gevoelig voor zulke humor. “Hoe heet je?” “Bier Tom, mijnheer.” “En jij?” “Bier Marijke.” “Wie wil er geen bier?” “Bier, ik, mijnheer.” “Jij wil, bier?” “Bier, nee, mijnheer.”

Niks aan de hand-jeugd. Met blanke zeep gewassen. Ze hadden nog de goed-milieu ‘r’ waardoor ‘bier’ klonk als ‘biejw.’

Maar die groep die tien jaar ouder was… Ze hadden allen twee masters en geen werk. Een van de meisjes, 27 jaar, was zwanger. Ze wilde graag werken, maar geen ‘stom’ werk. Ik vroeg waarom niet. “Dan heb ik heb ik het gevoel dat ik voor niets heb gestudeerd.” Ik vond dat daar wat in zat, maar toch… Er is werk. In de zorg en het onderwijs kun je zo terecht. Maar ze wilde dat niet.

Haar vriend (ze waren nog niet getrouwd) had ook twee masters, en had wel werk aangenomen waarvoor hij niet was opgeleid, maar daar was hij mee opgehouden. “Te stom werk.” Voor de gemeente moest hij vergunningen controleren en of er bepaalde papieren goed waren ingevuld.

Hun vriendin had ook werk gedaan waar ze eigenlijk geen zin in had omdat ze er niet voor was opgeleid. Ze kon het niet volhouden.

En wat stemden ze? Dat wilden ze eigenlijk niet zeggen. Daar spraken ze onderling niet over. Maar de dames stemden FvD en de jongen antwoordde: “Ik weet het niet. Of FvD of D66.” Ik vond het opmerkelijk, maar hij legde uit dat hij aan Forum dacht omdat hij wilde dat alles eens anders ging en D66 omdat dat de onderwijspartij was.

“Zijn jullie gelukkig?”

“Wel met het aanstaande ouderschap,” zeiden de aanstaande ouders. De vriendin zei: “Als ik over twee jaar geen leuk werk heb, neem ik ook een kind. Man of geen man. Wat moet ik anders…”

