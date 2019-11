Weg met het rondpompcircus van de zorgverzekeringen

Bent u verzekerd tegen een lekke band? Of tegen een kapotte ruitenwisser? Natuurlijk niet. We zijn verzekerd tegen onverhoopte grote schade die te kostbaar is om in één keer zelf te betalen. Voor kleinere dingen dragen we het risico zelf.

Het principe van verzekering is dat iedereen elk jaar wat geld inlegt om grote ellende en daarbij behorende kosten bij degene die het nodig heeft (en dat is liefst een ander dus) te vergoeden. Een mooi systeem dat is gebaseerd op de solidariteit van allen met diegene die pech heeft. Iedereen betaalt elk jaar premie voor een brandverzekering maar niemand zit te wachten op een brand in eigen huis.

Hoe anders denken wij plotseling als het om onze zorgverzekering gaat. Dan vinden we de premie plotseling een irritante last waar luid om wordt geklaagd. Of je hoort mensen mopperen dat ze telkens maar weer premie moeten betalen terwijl ze zelf nooit ziek zijn. Totaal onbegrijpelijk dat we juist niet heel blij zijn als we nooit gebruik hoeven te maken van onze zorgverzekering. Ook lees je soms dat verzekeraars malle polissen aanbieden waarin mensen naar believen zwangerschap of sportletsel kunnen in- of uitschakelen. Hoezo solidariteit?

Een andere eigenaardigheid van onze zorgverzekering is dat elk dubbeltje wordt vergoed. Een tubetje zalf voor wat eczeem, een elastische kous voor wat vocht in de benen, of een kuurtje antibiotica voor een blaasontsteking: daar zijn we allemaal voor verzekerd. Dat zijn allemaal dingen die minder dan een of twee tientjes kosten.

Met een ingewikkeld systeem van eigen risico kunt u al deze dingen eerst gratis afhalen bij de apotheek, die het declareert bij uw verzekering, die vervolgens u een nota stuurt voor terug­betaling van het eigen risico. Met dit rondpompcircus zijn al snel drie keer meer administratieve kosten gemaakt dan wat dat hele potje crème kost. Waarom betalen we dingen met een prijs van bijvoorbeeld minder dan vijftig euro niet gewoon zelf? Kuurtje tegen bronchitis: even afrekenen aan de kassa van de apotheek. En wil je de huisarts overslaan en een niet-verwezen bezoekje aan de spoed­eisende hulp brengen voor een kleine of chronische kwaal? Dan even pinnen bij de balie graag.

Uiteraard kunnen we mensen met een smalle beurs voor wie zelfs die kleine kosten te duur zijn een zorgtoeslag geven. Met het niet meer vergoeden van dingen die helemaal niet duur zijn, kunnen we wellicht de hele eigen-bijdragerompslomp simpelweg stoppen. Een dergelijk systeem geeft mensen ook veel meer het idee waar ze voor betalen en wat dingen kosten.

We hebben echt niet een nieuw zorgstelsel nodig om het systeem eenvoudiger te maken en betaalbaar te houden. Gewoon wat slimme wijzigingen in het bestaande stelsel zijn al voldoende om het geheel wat soepeler en efficiënter te laten lopen.

