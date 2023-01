Wees open over het verschil in loon tussen mannen en vrouwen: maak alles openbaar

U heeft er vast wel eens van gehoord: de beruchte loonkloof. Dat houdt in dat er een verschil is tussen wat mannen en vrouwen aan salaris verdienen voor hetzelfde werk. Wat blijkt: mannen verdienen in Nederland gemiddeld meer dan vrouwen in dezelfde functie. Als we gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen voorstaan, is dit een probleem waar we naar moeten kijken. En dat een heel makkelijke oplossing kent.

Uit grondig onderzoek blijkt dat vrouwen eerder aannemen dat er niet te onderhandelen valt over hun salaris als dit niet expliciet van tevoren wordt gemeld, terwijl mannen geneigd zijn om wel te onderhandelen, óók als dat van tevoren niet expliciet is gezegd. Mannen proberen dus in alle gevallen meer salaris te krijgen, onder het motto: niet geschoten is altijd mis. Als van tevoren bekend is dat er onderhandeld kan worden, zullen vrouwen net als mannen die onderhandelingen aangaan; dat kan de loonkloof helpen verkleinen.

Hier rijst de vraag: geeft het niet te denken dat je salaris blijkbaar niet alleen afhangt van je kwaliteiten als werknemer, maar ook als onderhandelaar? En is het niet bedenkelijk dat je in feite financieel wordt gestraft als je als werknemer niet op de hoogte bent van de ruimte die je hebt voor salarisonderhandeling, omdat niemand je dat heeft gemeld en jij er daardoor niet achteraan bent gegaan? Je wordt in feite in je daadwerkelijke beloning gekort omdat je niet het onderste uit de kan wilde halen en sneller tevreden was, terwijl de mannelijke collega die erachteraan blijft gaan, vervolgens meer verdient dan jij. Ik vind het nogal absurd.

Toen bedrijfsjurist Mirjam Admiraal, die aanschoof bij Jinek om haar verhaal te doen, ontdekte dat haar mannelijke collega in dezelfde functie bij Wehkamp meer salaris kreeg dan zij, volgde een juridische strijd. In eerste instantie had ze de rechtszaak verloren, maar door een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in haar voordeel ging ze met vertrouwen het hoger beroep tegemoet. Zo ver is het niet gekomen, omdat Wehkamp besloot te schikken voor 113.000 euro. Dat bedrag is opgebouwd uit het salaris dat ze is misgelopen, plus een ontslagvergoeding. Ondanks dat ze het loonverschil meerdere keren had aangekaart bij haar leidinggevende, bleef actie uit.

Nederlanders mogen dan een reputatie hebben voor openheid, botheid en transparantie, als het op ons loon en belasting aankomt, zijn we toch iets huiveriger om alle informatie te delen. Dat is niet het geval in Zweden, het land dat beter z’n best doet om gelijkwaardigheid na te streven.

Alle belastingaanslagen zijn namelijk openbaar in dat koninkrijk. Je kunt het salaris van je collega’s gewoon opvragen. Elke werkgever moet bovendien jaarlijks een overzicht publiceren van de salarissen van zijn personeel. Als daarop een loonverschil opduikt tussen een man en vrouw met hetzelfde werk, dan moet de baas daar iets aan doen – anders riskeert hij een boete.

Ik hoop op een egalitair Nederland.

