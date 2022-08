Toen hij nog leefde – hij leek nog redelijk te pas – bezochten wij hem in het ziekenhuis en probeerden heel leuk en gezellig te doen.

Op een gegeven moment pakte hij van zijn ziekenhuistafeltje een notitieboekje en een pen en begon ons uit te leggen waaraan hij leed.

“Kijk, het zit hier en hier en hier... en dit is al weggehaald en nu moeten we hopen... dat dit weer verbonden wordt met dit en...”

Ik lette niet op.

Mij viel op dat hij een oorlogsgebied had getekend met kraters van bomaanslagen. Lijntjes als spoorwegen die van niets naar niets liepen.

“Snap je?” vroeg hij uiteindelijk. Hij klonk vermoeid.

Ik knikte schuchter.

“Wat zeggen de artsen?” vroeg ik.

“Ach...” Het was een ‘ach’ dat tevergeefs een doodsvonnis probeerde tegen te houden.

Ik keek naar de tekening. De aarde is een merkwaardige bol, een lichaam dat altijd wel ergens ziek is. En elk lichaam is eigenlijk vanaf de geboorte gedoemd ziek. Er is altijd wat.

“Wat kijk je?” vroeg hij.

“Ik zou dit niet kunnen tekenen,” zei ik.

“Je bent ook niet zo ziek.”

Ik lachte klein.

“Ik bedoel: ik ben niet zo technisch begaafd.”

Hij keek naar zijn eigen schets en zei: “Weer zo’n talent waar ik niets aan had en niets aan heb.”

Hij draaide zijn notitieboekje om en zei: “Kijk, als je het zo bekijkt, is het een hond die naar God blaft.”

“Ik zie het niet,” zei ik eerlijk.

“Hier die hond...” Met zijn pen zette hij wat lijnen aan.

“Ja, ik zie nu een dier. Kan ook een muis zijn,” antwoordde ik.

“Alle dieren zijn honden, ook muizen... En hier...”, hij maakte van zijn gezwellen wijd openstaande ogen, “zie je God.”

“God heeft veel ogen?” vroeg ik. “En Hij ziet ons?”

“Ja.”

“En wat ziet Hij nu?”

“Dat jij een ongelovige hond bent.”

Een glimlach om zijn lippen.

“En wat ziet Hij als Hij naar jou kijkt?”

“Hij ziet mij over het hoofd.”

“Hoop je dat, of denk je dat?”

Hij haalde zijn schouders op.

Een gaapje. Mijn vrouw trok me aan m’n arm.

“We moeten er vandoor,” zei ik.

“Ik ook.”

Ik ging er niet op in.

“We proberen overmorgen weer te komen. Even kijken hoe het met de kleinkinderen zit.”

“Begrijp ik.”

Zijn antwoord vervulde me met schaamte.

We namen afscheid.

Hij wees op de tekening en zei: “Ik hou je in de gaten!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.