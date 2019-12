Weer zo’n plannetje van GroenLinks

Het plan van GroenLinks om het Koninklijk Paleis op de Dam vanwege het 750-jarig jubileum van Amsterdam weer terug te geven aan de stad, is het schoolvoorbeeld van een geslaagd proefballonnetje.

Het is herkenbaar, want iedereen weet direct waar het over gaat. Het heeft een vleugje chauvinisme in zich, de republiek Amsterdam die terugclaimt wat ooit van haar was. Het plan loopt, behalve de Oranjes misschien, niemand in de weg.

En bovenal: het is symbolisch en het strijkt geen van de andere coalitiepartijen of de wethouders tegen de haren in. Dat is belangrijk als je de grootste partij bent, voor je het weet is een van de coalitiepartners gepikeerd en wil die iets terug in ruil voor de geleden publicitaire schade. Dat is een proefballonnetje, buiten de verkiezingstijd, bijna nooit waard.

Bovendien roept het voorstel op tot nader onderzoek, en onderzoeken is altijd goed, zeggen politici dan. Lees: onderzoeken is gratis. Supersympathiek!

GroenLinks, sinds 2018 de grootste partij van de stad, is een meester in het bedenken van dit soort voorstellen die de tongen losmaken, maar verder een hoog symbolisch gehalte hebben.

Denk aan het weghalen van de I amsterdamletters op het Museumplein, of onlangs nog het stellen van schriftelijke vragen over vermeende ‘menstruatie­armoede’ (geen geld voor maandverband en tampons) bij vrouwen en meisjes. Of het voorstel om juridische stappen te ondernemen tegen Schiphol. De rechter ziet ze komen, de luchthaven is immers deels eigendom van de gemeente Amsterdam. Het maakt GroenLinks niets uit, iedereen vindt er wat van en reageert erop, waardoor GroenLinks kleur op de wangen krijgt.

Begrijp me niet verkeerd, elke partij doet het en sommige proefballonnetjes zijn functioneel. Bijvoorbeeld de oproep van GroenLinksfractievoorzitter Femke Roosma om de letters op het Museumplein weg te halen. Dat plan ontketende een heftig maar interessant debat over de vraag wat voor stad Amsterdam wil zijn, waar op een gegeven moment het hele land aan deelnam. Een oppo­sitie­partij kan zoiets roepen zonder veel respons, iedereen weet dat die er toch niet over gaat. Het wordt pas interessant als een partij als GroenLinks stelling neemt, dan staat er tenminste iets op het spel en wordt iedereen gedwongen zich uit te spreken.

Tegelijkertijd is wéér zo’n plannetje ook onbevredigend. Want je zou willen dat al die ambitieuze raadsleden in de grootste fractie van de stad af en toe ook nog hun energie loslaten op de echte problemen in de stad, in plaats van zelfbedachte problemen. Denk aan de kopzorgen bij vuilverbrander AEB, hoe vindt GroenLinks dat afvalscheiding opgelost moet worden nu de dure nascheidings­installatie niet doet wat was beloofd? Of hoe denkt de grootste partij van de stad over drugshandel en drugsgebruik in tijden van politieschaarste, zonder meteen naar Den Haag te wijzen? Verzin daar nu eens iets op, zonder direct naar de partijgenoten in het college van b. en w. te kijken.

In dat licht is het interessant dat PvdA en VVD deze week met een discussienota zijn gekomen met daarin veel voorstellen die de politie mogelijk kunnen ontlasten. Er zijn allerlei praktische en politieke bezwaren te verzinnen bij de oplossingen die deze twee partijen aandragen. Maar zij doen tenminste een poging om met een serieus antwoord te komen op de vraag wat Amsterdam kan doen om de personeelsproblemen bij de politie op te lossen.

Dat maakt veel minder tongen los, maar is wel het begin van de oplossing.

Beeld Paul van der Steen

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl