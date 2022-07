Theodor Holman. Beeld Artur Krynicki

Artikel 5.

Een aanval op één is een aanval op allen.

Het is de Navo-verklaring van solidariteit.

Een uitspraak van koene ridders.

Finland en Zweden gaan nu lid worden, daarvoor hebben we Turkije zo ongeveer moeten smeken.

Het is het tijdperk van De Derde Honden die nieuwe botten naar hun mand brengen.

Rusland en Navo vechten om Scandinavië en Turkije loopt ermee weg.

Europa legt Rusland sancties op en China krijgt de olie voor een halve cent.

Merkel en Engeland uit Europa weg en opeens neemt Frankrijk stoer de leiding.

Nederland fungeert weer als piemeltje. Nu eens van de wereld, dan weer van Europa.

We mogen een plasje doen, dat is het.

Zijn we door de uitbreiding van de Navo nu veiliger geworden?

Nog maar een paar maanden geleden zou ik dit onzin hebben gevonden. Waarom zou Rusland ons willen aanvallen?

“Zodat wij communistisch worden,” riep mijn vader destijds hees van angst, “ze willen een wereldrevolutie ontketenen zodat wij gedwongen afstand moeten doen van bezit. Alles wat de revolutie kan bevorderen keuren de Russen goed. Ook geweld.”

“Ach, onzin, pap.”

Achteraf ben ik dolblij dat we die Navo-paraplu hadden. En nu denk ik ook dat het verstandig is dat Finland en Zweden zich bij de Navo aansluiten.

Poetin lijdt aan ideologische waanzin.

Hij ziet ons, Europa, als een ‘kolonie’ van Amerika. Het zou nog steeds kunnen dat hij ons wil ‘bevrijden’. Amerika, en dus de Navo, is zijn grote vijand. De gehypnotiseerde Russen volgen hem.

Weer is China de hond die met het bot wegloopt. Ja, China wordt eveneens in de gaten gehouden vanwege cyberaanvallen, maar ze hebben niet al die raketten op ze gericht.

Ik herinner me als de dag van gisteren dat we bezuinigden op de defensie. Er was een economische crisis.

Volgens mij stevenen we nu ook af op een economische crisis.

Nu is defensie weer in de mode. Gelukkig.

Maar straks? Als de PvdA en GroenLinks iets willen doen voor de laagste inkomens en ze de belastingen niet meer kunnen verhogen? En wat gebeurt er als Baudet en Van der Plas de macht krijgen en alle boeren willen ontzien? Wat als er nog meer geld nodig is om de stikstofcrisis te lijf te gaan?

Ruggengraten van politici buigen altijd naar hun electoraat.

Veiligheid. Geen oorlog. Vrede.

Soms haal ik diep adem en probeer daarmee ondanks alles mijn angst voor oorlog te onderdrukken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

