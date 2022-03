‘Weer heeft CS een rol in een tragedie, nu als eindpunt van een vlucht’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Weer heeft CS een rol in een tragedie’

Tachtig jaar geleden werden via het Amsterdamse CS bijna alle Joodse medemensen uit Nederland gedeporteerd naar voornamelijk Duitsland en Polen, waar hun een verschrikkelijk einde wachtte. Voor wie de harde, ongemakkelijke waarheid wil lezen: lees de plaquette in de meest oostelijke hal van het station, aan de IJzijde. Op perron 12 /13 staat nog steeds het oude gebouwtje vanwaaruit de Duitsers het vertrek van de treinen naar het oosten regelden.

Vorige week was ik op datzelfde CS getuige van de aankomst van een Duitse ICE. Er stonden enige dames met hesjes en Oekraïense vlaggen op A4-formaat op het perron om vluchtelingen op te vangen en verder te helpen. Een nieuwe tragedie. Destijds waren het een geflipte Oostenrijker en zijn trawanten, nu een Rus met grootheidswaan. En weer heeft Amsterdam CS een rol in de tragedie, nu niet als vertrekpunt van een laatste gruwelijke reis, maar als voorlopig eindpunt van een vlucht voor de Rus.

Ronald Bouwknegt, Castricum

‘Kan de democratie ons niks meer schelen?’

Aan het begin van de verkiezingsavond lees ik op de site van Het Parool dat slechts 34 procent van de kiezers heeft gestemd – net ietsje meer dan één op de drie! Dat is blijkbaar onze democratie: we mogen iets vinden van wat er speelt in de stad. Eén piepklein hokje invullen.

Kan het ons niets meer schelen? Denken we: die Stopera is toch maar een open inrichting met losgeslagen losbollen? Of geloven we dat Amsterdam zichzelf wel bestuurt, los van wat die politici allemaal bekokstoven? Het is vast allemaal waar, maar het toont wel het failliet van onze democratie. Of onze verwendheid, dat kan ook.

Peter Goedkoop, Amsterdam

Nobelprijs

Ik lees dat de uitreiking van de Nobelprijs dit jaar zal worden uitgesteld. Goed plan. De prijs kan maar naar twee personen gaan: Marina Ovsjannikova en Aleksej Navalny.

Ton Tielenburg, Amsterdam

‘Ovsyannikova is een ware heldin’

Theodor Holman is in zijn column van 16 maart optimistisch als hij denkt dat het blijft bij een boete van 30.000 roebel (255 euro) voor Marina Ovsjannikova voor haar ‘illegale’ protest tijdens het Russische nieuws. Ik vrees voor haar dat ze later nog terecht moet staan voor het verspreiden van fake news, waarvoor ze vijftien jaar gevangenisstraf kan krijgen. Net als Theodor zou ik de moed niet hebben te doen wat zij deed. Ze is een ware heldin!

Rudy Schreijnders, Maarssen

‘Fantasieloze bloempot moeten we niet willen in Amsterdam’

Het nieuwe Depot te Rotterdam is in Het Parool welwillend besproken. Het zou echter jammer zijn als dergelijke fantasieloze gebouwen (model bloempot) ook in Amsterdam zouden verschijnen. De spiegels blijken nu al zeer snel ontsierd te worden door water-/vuilstrepen en de bovenste opbouw (het restaurant en de klimaatbeheersing) doet vanaf een bankje in het ‘museumpark’ klunzig aan.

Het zicht op de schepping van de Rotterdamse architect Winy Maas wordt ontnomen door armetierige berkenbomen die overeind gehouden moeten worden middels kabeltjes. Bovendien is het gebouw door het oneindig traplopen of liftgebruik ongeschikt als depot /opslag. Wel is het een spectaculaire, zij het zeer dure uitkijktoren over Rotterdam.

Maarten Racz, Enschede