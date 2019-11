Weer een vrouw na Jinek. Maar dan geen type als Fidan Ekiz

Wie gaat Eva Jinek vanaf januari vervangen als talkshowhost op NPO 1? De door Jineks vertrek in paniek geraakte NPO is er nog niet uit. Fidan Ekiz, die vorige maand nog met veel bombarie in Ladies Night werd gepresenteerd als Jineks opvolger, heeft zich teruggetrokken. Ze is nog niet klaar voor zo’n grote talkshow, zegt ze.

Ekiz is inderdaad te licht, beschikt niet over voldoende journalistieke kwaliteit. Ze wordt ook gehinderd door haar vooroordelen over moslims. Haar ‘multiculturele’ talkshow De Nieuwe Maan is verworden tot een kroegtafel waaraan bedenkelijke figuren als de voor mishandeling veroordeelde schrijver van racistische, seksistische en homofobe stukjes Jan Roos en de rechts-extremistische Pegida-voorman Edwin Wagensveld mogen leeglopen. Mede vanwege Ekiz weigeren verschillende deskundigen en artiesten met een migratieachtergrond als gast bij DNM aan te schuiven.

Toch wilden de NPO-bazen Ekiz erg graag als opvolger van Jinek. Onbegrijpelijk. Vooral ook gezien de door de NPO zélf geformuleerde publieke waarden waar zij haar programmering op evalueert. Die programmering moet onder andere pluriform en divers zijn en bijdragen aan sociale cohesie en de kwaliteit van democratie en samenleving. Juist een veel bekeken talkshow moet hoog scoren op deze publieke waarden – ondoenlijk met Ekiz als presentator.

Wellicht dachten de omroepbobo’s met Ekiz twee vliegen in een klap te slaan: én meer diversiteit én de rechtse, conservatieve kijker paaien. Die kijker wordt niet door de publieke omroep bediend, is het heersende idee. Een misvatting want omroepen WNL, Max, Powned, AvroTros, EO en KRO-NCRV, maar ook programma’s als Pauw, Jinek en Nieuwsuur zijn onmogelijk links te noemen.

Desondanks gaan de NPO-bazen mee in dit rechtse slachtofferdenken om de schijn van een linkse publieke omroep te voorkomen. Maar dat de programmering van de NPO niet divers genoeg is, klopt. Dat merkte het NPO Expertpanel twee jaar geleden nog op. Zo wijzen onderzoeken keer op keer uit dat vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op de NPO-zenders.

Prima dus dat de NPO een vrouwelijke vervanger voor Jinek zoekt. Talkshowpresentatoren Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk en de drie mannen van de vrouwonvriendelijke heerensociëteit Buitenhof hebben een vrouwelijke collega hard nodig. Maar dan geen type als Ekiz. Liever iemand als Nadia Moussaid – die Jinek al succesvol verving tijdens haar zwangerschapsverlof –, Margriet van der Linden, Diana Matroos of mijn oud-collega Simone Weimans. Dat zijn uitstekende presentatoren die veel journalistieke ervaring en kwaliteit meebrengen. Zij kunnen er wél voor zorgen dat de latenighttalkshow op NPO1 beter scoort op publieke waarden als diversiteit, pluriformiteit en het bijdragen aan sociale cohesie en de kwaliteit van democratie en samenleving.

Reza Kartosen-Wong is mediawetenschapper en publicist. Elke maandag schrijft hij een column voor Het Parool.

Reageren? reza@parool.nl.