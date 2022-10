Weer een stukje vergeten geschiedenis teruggehaald, dankzij spinningjuf A.!

Beeld Sjoukje Bierma

Luisterboeken. Ik heb er niets mee.

Ik wil het zelf doen, lezen, citeer ik mijn zesjarige zelf.

Eén uitzondering.

H.H. ter Balkt zijn eigen gedichten horen voordragen. Niemand die zo mooi de woorden benzine en aardappelsorteermachine uitspreekt.

Maar sinds enkele weken is er iets veranderd.

Op dinsdagavond. Wanneer A. spinningles geeft.

Ze heeft een plan bedacht. Tijdens dit seizoen (van september tot ergens voor de zomer) gaat ze ons bij het begin van elke les voorlezen. En niet zomaar uit een boek, maar uit een boek dat met fietsen te maken heeft. Met wielrennen om preciezer te zijn.

De renner.

Het meesterwerk van Tim Krabbé uit 1978. Over zijn deelname aan de Ronde van de Mont Aigoual, in de Cevennen, Frankrijk.

Met al in de eerste alinea de beroemde zinnen: ‘Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me.’

Sinds meester Wiersma op de lagere school uit Alleen op de wereld voorlas, heb ik niet meer in een klas gezeten waar werd voorgelezen. Best fijn om in te fietsen terwijl A. hardop, en met enige stemverheffing, de zinnen het spinningklasje in slingert.

We zijn nu pagina 21. Vorige week eindigde A. het voorlezen met: ‘Lebusque kan niet wielrennen.’

Ik vond het jammer dat ze niet doorlas, want een paar minuten later moesten we ellenlang freezen (kont van het zadel, lichaam stil en alleen de benen het werk laten doen).

Ik weet dat we op pagina 21 zijn omdat ik ‘Lebusque kan niet wielrennen’ in mijn exemplaar van De renner heb opgezocht. Een Ooievaar-pocket. Voor tien gulden gekocht bij Raadgeep & Berrevoets in D. Het is de dertiende druk, uit 1994.

Lang geleden dat ik het boek heb opengeslagen.

Er zit een kaartje tussen de bladzijden 52 en 53. Een kaartje voor het voetballen.

De Graafschap – Barcelona. Stadion De Vijverberg. Woensdag 3 augustus 1994. Aanvang 19.30 uur.

Ik kan me er niets meer van herinneren. Ook niet met wie ik was.

Ik zoek het op. De wedstrijd eindigde in 1-4. Ik heb dus Hagi gezien, Guardiola, Stoichkov. En Cruijff. Hij was de trainer van Barcelona. Het was de tweede keer dat ik Cruijff zag. En weer op De Vijverberg. De eerste keer speelde hij bij Ajax, dat toen ook met 4-1 van De Graafschap won, op 6 maart 1982. (Bij De Graafschap stond toen de vader (Eddie) van de huidige Ajax-doelman (Remko Pasveer) onder de lat. Heb ik ook opgezocht.)

Weer een stukje vergeten geschiedenis teruggehaald. Dankzij spinningjuf A.! Dankzij De renner, moet ik zeggen, waar ik me wel passages uit herinner. De literatuur die het wint van het voetbal.

Vanavond is het weer zover. Weer een voorleessessie uit De renner. Ik heb me moeten bedwingen alvast de pagina’s te lezen die komen na de afsluiter ‘Lebusque kan niet wielrennen’.

Ik kan niet wachten.

