Wéér een cupmaat erbij (en daar dan om lachen)

Het is mijn verjaardag deze week. 43.

Ik herinner me nog dat ik, toen ik 30 werd, heel erg hard heb gehuild omdat ik het vreselijk vond om zó oud te zijn. En dat het zo’n openbaring was toen ik merkte dat het passeren van die 30 juist heel prettig was, omdat wanneer je die twintiger jaren voorbij bent, je door veel mensen eigenlijk pas voor het eerst als écht volwassen wordt gezien en daarmee ook serieuzer wordt genomen.

Met 40 had ik minder moeite. Al bleek dit veel meer een concrete lichamelijke markering van een nieuwe fase. Niemand had me voor de mogelijkheid gewaarschuwd en ik had zelf ook altijd gedacht dat dít nog wel een jaar of tien op zich zou laten wachten, maar het gebeurde: ik raakte in de overgang. Als eerste van mijn vriendinnen in deze leeftijd. Nog nooit had ik er last van gehad, maar nu ineens werd ik soms doodongelukkig wakker en bleef ik me weken afschuwelijk voelen for no reason. Ik kwam 100 kilo aan (om en nabij. Ik doe het mezelf niet aan om op een weegschaal te gaan staan, maar in twee jaar tijd groeide ik van maat 38 naar 46.) Kreeg ik borsten. (Wat ik eerder had mocht geen naam meer hebben.) En dat terwijl ik juist minder at. Grijze haren. Temperatuurervaringen die alle kanten uitschoten. Een cyclus, volledig out of control.

En toen, ongeveer tegelijk met de introductie van dit leed, overleed mijn oma. Ze was de liefste, maar ook de laatste van de oudsten, waardoor iedereen die overbleef vanzelf een generatie opschoof. Ik werd mijn moeder zonder moeder te zijn.

Maar er gebeurde nog iets anders. Ik kwam tot een inzicht waar ik nu eigenlijk alleen maar heel erg vertederd over kan zijn.

Toen ik, pak ’m beet, 20 was, en ik nadacht over ouder worden, was dat in mijn hoofd altijd iets individualistisch. Een aftakeling die ik in mijn ééntje zou moeten bevechten. (‘Acceptatie’ was nog geen onderdeel van mijn vocabulaire.)

Maar daar blijkt helemaal niets van te kloppen.

Want wat zo leuk en eigenlijk ook zo gezellig is, is dat iedereen ouder wordt. Mijn vrienden, die ik soms al ruim dertig jaar ken, die evolueren met me mee. Die rimpels, gekke kwalen, dat dikker of dunner worden, we grinniken er samen om en er is in mijn beleving niets zó versterkend voor de band met de mensen die ik al die jaren om me heen verzamelde dan het besef dat we dit allemaal tegelijk doen.

En het aardige is, ik kan hierdoor in de spiegel kijken en mezelf verwonderen over wéér een cupmaat erbij, en daar dan om lachen.

Wat een verrassing, nóg meer Katinka. En wat fijn, al die goed gelukte mensen die ik in 43 jaar bij elkaar heb gespaard.

